Eagles WR AJ Brown reacciona a las críticas que disminuyó la velocidad en el pase TD perdido

Después de obtener lo mejor de la competencia durante el primer mes de la temporada 2025 de la NFL, el campeón defensor del Super Bowl Filadelfia Eagles perdió su primer juego de su defensa por el título en la semana 5 ante el Broncos de Denver.

Cada juego el Águilas He jugado esta temporada ha sido cercana, y el juego del domingo en Lincoln Financial Field no fue diferente, con Bo nix y la compañía sacando la victoria de cuatro puntos en el camino.

Sin embargo, el resultado de este juego, y el récord de los Eagles, probablemente habrían sido muy diferentes si hubieran estrellas. Jalen duele y AJ Brown He estado en la misma página en una obra que podría haber resultado en un touchdown fácil para Filadelfia.

La respuesta reveladora de AJ Brown a las críticas

Durante los primeros tres cuartos del enfrentamiento de la Semana 5 con el BroncosLos Eagles tenían el control total, tomando una ventaja de 17-3 en el cuarto trimestre, con el consenso de que Filadelfia estaba en camino a una quinta victoria consecutiva para comenzar la temporada.

Desafortunadamente, el cuarto trimestre fue cuando el equipo de Sean Payton comenzó a encenderlo, anotando 18 puntos en el trimestre, lo que demostró ser la diferencia en el juego.

Después del juego, durante disponibilidad de medios En su casillero, se le preguntó a Brown sobre una jugada en la que parecía que habría habido un touchdown que cambió el juego entre él y duele. Aún así, parecía dejarlo temprano, lo que resultó en que el fútbol se elevara sobre su cabeza.

«Desde mi punto de vista, se perdió», dijo Brown sobre la oportunidad perdida para un touchdown. «No es que no pensara que la pelota vendría. Cuando miré hacia arriba, no vi la pelota. Miré hacia atrás, no vi la pelota y luego se lanzó la pelota. Como dije, simplemente nos perdimos».

También se le preguntó a Brown si él y Hurts hablaron sobre la oportunidad perdida, dando una respuesta de una palabra.

«No», dijo Brown.

También se le preguntó al veterano receptor abierto si mirarán hacia atrás en la jugada como un momento que podría haber cambiado el juego.

«Sí, pero hay mucho más que puedes ver y determinar en qué no hicimos bien», dijo Brown.

Aunque no se dijo en voz alta, Brown parecía frustrado, ya que no había estado involucrado exactamente en la ofensiva como lo hubiera querido ser, considerando que es uno de los mejores receptores anchos en la liga que salió de un título de Super Bowl.

¿Se perdió la oportunidad de touchdown de Eagles en AJ Brown?

A pesar de lo que Brown dice públicamente, el metraje de la obra en la que parece dejar su carrera por el fútbol parece bastante revelador, que fue recortado por Victor Williams de USA Today.

Este no es un gran aspecto para Brown, ya que parece que dejó de correr en una jugada en la que podría haber atrapado el pase, anotado y potencialmente ganó el juego para el Águilas.

Durante esta semana 5 derrota al BroncosBrown atrapó cinco pases para 43 yardas.

Antes de la primera derrota del equipo de la temporada, Brown solo había atrapado 14 pases para 151 yardas y un touchdown, que no es el tipo de números que un receptor estrella quiere en un legítimo contendiente al título del Super Bowl.