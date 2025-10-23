Eagles QB Jalen Hurts revela sentimientos en las publicaciones de AJ Brown en las redes sociales

El campeón defensor del Super Bowl Águilas de Filadelfia se dirigen a la Semana 8 de la temporada 2025 de la NFL con un récord de 5-2. Jalen duele y compañía han tenido una buena cantidad de altibajos durante la defensa de su título, pero parecen estar en el camino correcto luego de la victoria sobre el Vikingos de Minnesota después de perder dos seguidos.

Sin embargo, no todo es perfecto en Filadelfia, ya que el equipo parece tener un problema evidente cuando se trata de receptores estrella. A.J.Brownquien continúa expresando públicamente que no está contento con su rol con las Águilas.

El descontento de Brown se remonta a la temporada pasada y ha empeorado durante la campaña de 2025, ya que se ha convertido en un problema cada vez más fuera del campo para los Eagles porque cree que no está siendo utilizado lo mejor que puede en el juego aéreo.

Irónicamente, Brown viene de su mejor juego de la temporada, atrapando cuatro pases para 121 yardas recibidas y dos touchdowns, pero todavía parece estar descontento en Filadelfia.

Jalen Hurts comparte pensamientos reveladores sobre AJ Brown

Después de la sólida actuación contra los Vikings, que casi con certeza impulsó al equipo a su quinta victoria de la temporada 2025, Brown acudió a su cuenta de Instagram con otro mensaje críptico, transmitiendo un sentimiento bastante obvio sobre cómo se siente.

“Usándome, pero no usándome”, publicó Brown en su cuenta de instagram.

Con los Eagles siendo contendientes al título una vez más con solo dos derrotas en su haber después de siete juegos, lo último que el entrenador en jefe Nick Sirianni y compañía quieren es discordia en el vestuario, que puede extenderse a otros jugadores estrella en la ofensiva como Hurts o el corredor superestrella. Saquon Barkley.

Sin embargo, no parece que el descontento de Brown con su papel en Filadelfia vaya a terminar pronto, ya que Hurts tendrá que responder preguntas sobre las publicaciones de su receptor estrella en las redes sociales.

«Simplemente mantengo mi enfoque singularmente en lo colectivo», dijo Hurts sobre la publicación de Brown en las redes sociales durante disponibilidad de medios.

Como líder de un equipo que viene de un título de Super Bowl y mantiene el estatus de peso pesado en la NFC, Hurts está adoptando el enfoque correcto aquí, ya que no quiere que las cosas se agraven aún más con Brown.

A pesar de la renuencia de Hurts a participar en las payasadas de Brown, cabe preguntarse si el equipo considerará seriamente canjear al receptor estelar antes del partido del 4 de noviembre. NFL fecha límite comercial.

¿Los Eagles cambian a AJ Brown antes de la fecha límite de cambios de la NFL?

En este punto de la temporada 2025 de la NFL, AJ Brown parece una distracción obvia para los Philadelphia Eagles, ya que no puede evitarlo y constantemente quiere que los fanáticos sepan que no se siente apreciado por el equipo debido a su papel.

Aunque el descontento de Brown con los Eagles parece una historia semanal en Filadelfia, los Eagles parecen inflexibles en mantenerlo más allá de la fecha límite de cambios de la NFL el 4 de noviembre.

«No lo vamos a trasladar ahora» Diana Russini de The Athletic dijo sobre la postura del equipo sobre Brown antes de la fecha límite.

Aunque los Eagles parecen decididos a mantener a Brown en Filadelfia, las cosas pueden cambiar rápidamente en la NFL si llega una llamada de intercambio intrigante durante la próxima semana. Por ahora, Brown se queda quieto, pero han sucedido cosas más locas en esta liga, ya que cualquier cosa puede suceder antes de que suene el timbre de la fecha límite de cambios de la NFL.