Eagles predijo que el campamento se destaca antes de la temporada regular

En medio de algunos Questones en curso sobre quién podría tomar el lugar de esquina perimetral CB2 opuesto Quinyon Mitchell Para esta próxima temporada, una figura viene de prácticamente ningún lugar para darse un tiro muy real en el campamento de entrenamiento: veterano de octavo año, Parry Nickerson.

Nickerson ha tenido un gran campamento y una presentación de pretemporada aún mejor, una que fue limitada con un muy agradable interceptación de Jets de Nueva York mariscal de campo novato no reclutado, Brady Cook.

Sin embargo, según Brooks Kubena y Zach Berman de Athletic, Nickerson no podría estar cerca por mucho más tiempo.

Ambos escritores, en su proyección de la lista de 53 hombres, hacen que Nickerson perdiera la lista final, incluso en el escenario donde la organización lleva hasta siete esquineros con ellos a la temporada regular.

El esquinero de los Eagles predijo que enfrentará un final desafortunado para un excelente campamento

Berman admite que, si bien a Nickerson le fue bien durante la temporada baja, es muy probable que no sea suficiente conseguir un lugar en el equipo.

«Me sorprendería si los Eagles mantuvieran a siete esquineros». Berman escribió El sábado, «por lo que requeriría cortar a Jackson o intercambiar a Ringo para facilitar eso. Nickerson ha tenido un buen campamento como esquinero de tragamonedas y podría encontrar un lugar en el equipo de práctica».

Mientras tanto, Kubena cree que Eagles preferiría mantener el ex agente libre no reclutado, Eli Ricks y el níquel novato, Mac McWilliams, en su escenario proyectado de la franquicia rodando con siete esquinas.

«Las águilas no tienen una opción CB2 sólida y carecen de la profundidad para liberar [Kelee] Ringo «. Kubena siguió: «Él, al menos, puede repetir su participación del 76 por ciento en las instantáneas de equipos especiales. Quizás otro equipo esté dispuesto a hacer una selección de ronda tardía para una oportunidad para desarrollarlo. McWilliams es el níquel de respaldo, y la seguridad atrajo a Mukuba Subs en paquetes de diez centavos «.

Parry Nickerson ha sido uno de los paquetes sorpresa del campamento de entrenamiento

Nickerson ha jugado para siete equipos desde que Gettng reclutó los New York Jets en la sexta ronda del Draft de la NFL 2018, administrando 25 juegos totales pero solo tres comienzos de carrera hasta la fecha.

En el transcurso de su tiempo en los profesionales, Nickerson ha sido cortado 11 veces, pero el hombre mismo todavía siente que tiene más que una oportunidad de hacer la lista final después del campamento, incluso si Berman y Kubena no comparten la misma condena, y lo dijo en una entrevista, según NBC.

«Sí, tuve un gran campamento» Nickerson declaró El jueves: «Por supuesto, hay algunas cosas en las que puedo mejorar, pero siempre puedes mejorar en algo. Pero, en general, tuve un buen campamento, solo entendiendo el libro de jugadas más y entendiendo las diferentes reglas de posición, donde está la ayuda, donde no hay ayuda … todas estas cosas y solo continuando construyendo una relación con los hombres para que podamos tener confianza en el campo».

La historia de Nickerson es excelente, llena de resiliencia y empujando el rechazo, y con suerte para él recibirá una de las llamadas más positivas en el día de corte la próxima semana.