Eagles intercambia con Jags por el campeón del Super Bowl Fred Johnson

Si te estabas preguntando qué campeón defensor del Super Bowl Filadelfia Eagles Y el gerente general Howie Roseman estaba haciendo con un cofre de guerra lleno de selecciones de draft, ahora sabemos.

Roseman y las Águilas están a Wheeling y Trating y lograron 3 intercambios el 24 de agosto, con el segundo trayendo tackle ofensivo y campeón del Super Bowl Fred Johnson desde Jaguars de Jacksonville a cambio de una selección de la séptima ronda de 2026.

“Otro comercio de las Águilas: los jaguares están enviando OT Fred Johnson Volver a Filadelfia a cambio de una selección de la séptima ronda de 2026, según fuentes «. Adam Schefter de ESPN Escribió en su cuenta oficial X. «Johnson Ahora regresa al equipo para el que jugó desde 2022-’24 «.

Las águilas abrieron el día por TradieAvyng con el Vikingos de Minnesota para mariscal de campo de respaldo Sam Howell y siguió el intercambio de Johnson enviando una selección de sexta ronda de 2027 al Packers de Green Bay Para el tackle ofensivo Darian Kinnard.

También fue el cuarto comercio de la última semana para los Eagles, que adquirieron receptor abierto John Metchie y una selección de sexta ronda de 2026 del Houston Texans a cambio de ala cerrada Harrison Bryant y una selección de quinta ronda de 2026 el 18 de agosto.

Los Eagles abren la temporada regular de la NFL el jueves 4 de septiembre, contra el Dallas Cowboys en Filadelfia.

De no reclutado a larga carrera de la NFL

Johnson, de 6 pies 7 y 326 libras, hizo 32 aperturas en 4 temporadas en la Universidad de Florida, pero no fue reclutado en 2019.

Johnson firmó con el Pittsburgh Steelers Como agente libre no reclutado, pasó 3 temporadas con el Bengals de CincinnatiIncluso en un equipo de campeonato de la AFC en 2021.

En 2022, jugó la primera parte de la temporada con el Tampa Bay Buccaneers Antes de venir a los Eagles, donde ha sido una copia de seguridad confiable y más. Johnson ha jugado en todos los juegos de temporada regular en las últimas 2 temporadas, 34 juegos consecutivos, incluidas una carrera de 6 aperturas en 2024 en el camino de ganar el Super Bowl.

Firmó un contrato de 1 año y $ 1.33 millones con los Jaguars el 19 de marzo.

Johnson podría ayudar a las águilas de una manera única

La versatilidad de Johnson podría ser la clave para ayudar a los Eagles en 2025. Comenzó la mayor parte de su carrera universitaria en guardia y ha jugado tanto guardia como en la NFL.

«Source confirma que los Eagles están trayendo de vuelta su tackle de respaldo Fred Johnson», NBC Sports Filadelfia John Clark Escribió en su cuenta oficial X. «Están cambiando por él con los Jaguars que renuncian a una selección de draft de la ronda tardía el próximo año. Los Eagles necesitaban asegurarse de que tuvieran un buen respaldo de OT».

Los Eagles necesitaban asegurarse de que tenían un buen liniero ofensivo de respaldo para varias lesiones con las que se enfrentan para los jugadores superestrella por adelantado.

Tackle ofensivo de la NFL All-Pro de la izquierda Jordan Mailata ha estado fuera desde el 19 de agosto y todavía está en el protocolo de conmoción cerebral, mientras que 3 veces el guardia de Pro Bowl Landon Dickerson ha estado fuera durante las últimas 2 semanas después Someterse a un procedimiento de menisco en su rodilla pero podría regresar para el primer partido de la temporada regular.

Los Eagles firmaron tanto Mailata (3 años, $ 66 millones) como Dickerson (4 años, $ 84 millones) a extensiones de contratos masivas antes de la temporada 2024.