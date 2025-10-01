Eagles First Round Pick Jihaad Campbell dado ‘A+’ Grado

Para citar un viejo axioma de la década de 1990, si no conoce Filadelfia Eagles apoyador de novato Jihad Campbell todavía … Será mejor que le preguntes a alguien.

Campbell no solo ha tomado la defensa de Filadelfia por asalto, sino que ha tomado todo NFL Por asalto durante su primer mes como titular.

Campbell incluso ha dominado hasta el punto de que recibió la única calificación «A+» para las selecciones de primera ronda de 2025 de Brad Gagnon de Brad Report de Bleacher.

«Increíblemente, Campbell ya se ha convertido en uno de los mejores apoyadores del juego», escribió Gagnon el 1 de octubre. «Se ha destacado en casi todas las facetas como un tipo de abajo del día 1, y ha mostrado su habilidad de juego con dos conclusiones críticas».

Campbell, la selección general No. 31, tenía lo que demostró ser la intercepción ganadora del juego en el cuarto trimestre de una victoria por 31-25 sobre el Tampa Bay Buccaneers En la semana 4. A través de los primeros 4 juegos, Campbell es tercero en el Águilas con 22 tacleadas para 2 desviaciones de pases, 1 intercepción y 1 balón suelto forzado.

De las 32 selecciones de primera ronda, solo 4 jugadores incluso recibieron grados «A»; Jets de Nueva York tackle ofensivo Armand membou, Gigantes de Nueva York jugador de ataque Jaxson Dart, Colts de Indianápolis ala cerrada Tyler Warren y Atlanta Falcons corredor de borde James Pearce.

La racha caliente de Philly con selecciones de primera ronda

Puedes argumentar que nadie en la NFL tiene una mano más caliente que Águilas Gerente General Howie Roseman cuando se trata del draft de la NFL.

Las últimas 4 selecciones de primera ronda de Roseman son titulares defensivos e incluyen algunos de los mejores de la NFL en sus respectivas posiciones; esquinero Quinyon Mitchell (2024), tackle defensivo Jalen Carter (2023), corredor de borde Nolan Smith (2023) y tackle defensivo Jordan Davis (2022).

La elección de Roseman antes de eso, 2021 First Rounder Devonta Smithes uno de los receptores de élite de la NFL.

Tienes que volver a 2020 para encontrar el último busto de primera ronda para Roseman con el receptor abierto de TCU Reactivo Jalen en el número 21 en general.

Mientras el Vikingos de Minnesota Receptor abierto NFL All-Pro seleccionado Justin Jefferson con la selección general No. 22 … aunque puedes argumentar el Águilas Se compensó para elegir el futuro MVP del Super Bowl y el mariscal de campo de la NFL All-Pro Jalen duele en la segunda ronda.

Las águilas ahora tienen la élite de la NFL dentro de LB Duo

Lo increíble de la Águilas Conseguir Campbell en la primera ronda es que ya tenían el mejor apoyador interno de la NFL con la NFL All-Pro y el campeón del Super Bowl Zack Baunquien firmó un Contrato de 3 años y $ 51 millones en marzo.

El ascenso de Baun a convertirse en uno de los mejores apoyadores de la NFL salió de la nada en 2024. Pasó las primeras 4 temporadas de su carrera como corredores de ventaja y equipos especiales destacados con el destacado Santos de Nueva Orleans antes de Águilas lo firmó con un contrato insignificante de 1 año y $ 1.6 millones. Águilas El coordinador defensivo Vic Fangio tomó la decisión de trasladar a Baun al apoyador interno y el resto es historia

Baun y Campbell ahora representan un dúo castigador en el medio para el Águilas -tal vez el mejor combo de apoyadores fuera de la bola de la NFL, y uno, estarán juntos al menos 2027. Campbell está jugando en un contrato de novato de 4 años y $ 14.9 millones y ni siquiera será elegible para recibir una extensión del contrato hasta marzo de 2028.