E. Jean Carroll espera que su Doc explosivo ‘termine’ Donald Trump

La sala de estar de E. Jean CarrollLa modesta suite del hotel en Telluride se lava en tonos de montaña apagados: alfombras beige, accesorios de pino y una antigua chimenea. No se preocupe, el columnista de consejos de décadas trae el color con ella.

Carroll entra en la habitación con su rubio Bob y un mono de color naranja, blandido en logotipos reservados para reclutas navales. Es apto, como el escritor de la revista Vaunted ha estado luchando contra Donald Trump Desde 2019, cuando acusó al presidente de agresión sexual en algún momento entre 1995 y 1996 en la ciudad de Nueva York.

Se une a otras dos mujeres para acusar a Trump de ese crimen a lo largo de los años, aunque dos casos separados presentados por Carroll (uno por difamación, el otro por agresión sexual) fueron los únicos que se juzgaron en los tribunales. Su viaje a través de las acusaciones y la eventual victoria, totalizando cerca de $ 90 millones en daños otorgados por un jurado, son objeto de «Ask E Jean», una selección oficial de la Festival de cine de TellurideDirigido por Ive Meeropol. Trump apeló a ambos casos de Carroll, y el proceso aún está en curso. Meeropol es la nieta de Julius y Ethel Rosenberg, posicionándola exclusivamente para haber examinado a uno de los arquitectos del ascenso de Trump al poder, Roy Cohn, en su trabajo anterior.

Variedad Se sentó para una conversación sincera con el director y sujeto a discutir la película, una que ofrece acceso sin precedentes al proceso detrás de la pelea de Carroll-Trump. El Doc incluye imágenes nunca antes vistas de la desgarradora deposición de Carroll dirigida por Alina Haba, la abogada de Trump que ahora es fiscal estadounidense y asistente especial del Fiscal General de los Estados Unidos. También sirve una historia fascinante del legado de Carroll como una periodista pionera de Gonzo, una presentadora de televisión sindicada (en un programa Greenlit and Dired by Roger Ailes) y un gurú de consejos cuya dirección para las mujeres no envejecía tan bien como esperaba.

Una de las partes más fascinantes de esta película es que admites que no te gustó ninguno de los consejos que diste a las mujeres durante décadas. Les dijiste que «aguantan y continúan con eso».

E. Jean Carroll: El cincuenta por ciento de mis respuestas fueron malas. Pensé que sabía todo en ese momento, particularmente sobre mujeres en el lugar de trabajo. Si quieres salir adelante, usa tu apariencia. Y, por supuesto, ese es un buen consejo. ¿Pero si un hombre te llama a Honey Bunch y te da una palmada en la parte trasera? Simplemente muévete justo. No hagas un escándalo, o no obtendrás la promoción. Ahora, ese consejo está exactamente mal.

Dices que los adultos profesionales de hoy no tienen idea de cómo era para una mujer en el lugar de trabajo en los años 90.



EJC: Si hubiera dicho: «Levántate y grita» en el minuto [any abuse happened]Podría haber habido una revolución. Mi consejo fue incorrecto.

Ivy Meeropol: Pero si miras algo como el programa de televisión sindicado de E. Jean, estaba empoderando a las mujeres. Ella les dice: «No tienes que estar casado para ser una persona completa». «Deberías ir a la universidad». «Deberías tener pasión en tu vida». «Deberías trabajar». Es algo complicado, porque estaba hablando de empoderamiento.

Vi algunos de esos viejos clips de espectáculos. ¿Crees que las mujeres en ese momento esperaban permiso, vivían vidas llenas y no se definen por los hombres o la maternidad?



EJC: Esa es una pregunta profunda. ¿Qué esperaban las mujeres? ¿Qué estamos esperando ahora? ¿Qué están esperando los hombres?

Algunos podrían decir que hay una sensación de suspensión en el clima político actual. Nadie está siendo tan abierto como lo fueron durante el primer mandato de Trump. ¿Eso se siente cierto?



EJC: Odio decir esto, pero sí. Estamos esperando porque somos temerosos, ansiosos y preocupados, pero tenemos un arma: Ivy y todos los documentales. Te muestran cómo dar un paso adelante y hablar. ¿Y si una mujer de 81 años puede vencer a Donald Trump? ¿Dos veces? Cualquiera puede. En la imagen más grande. Creo que el dinero es la respuesta. Cuando el [powers that be] Brote en el libro de bolsillo por Trump, eso será todo. Ese momento aún no ha llegado.

Se ha especulado que su documental tendrá problemas para encontrar un comprador, dados los temores de los medios de comunicación que las compañías de medios tienen que Trump tomará represalias. Mire lo que sucedió el año pasado con «The Apprentice». ¿Qué opinas?

SOY: Siento que estamos en un lugar diferente.

EJC: Estamos volando [in terms of buyer interest].

SOY: Pensamos en esto, ¿qué pasaría si nos hubiéramos estrenado en enero en un festival que no nombraré? Nos habríamos perdido en el programa de [Trump’s] inauguración. Nadie estaba listo para pensar en esto, fue un shock incluso para sus seguidores. Pero hoy estamos en un lugar diferente porque ha estado haciendo mucho daño en muchos niveles. La gente busca algo para sentir que hay una salida a la locura.

Una señal segura de autoritarismo es la represión de las mujeres y la censura y el abuso de poder. El momento de esta película es absolutamente importante. Y la gente conocerá toda la historia de E. Jean. Esa siempre fue mi intención. No hice esto para centrarme exclusivamente en el asalto. Quería contar la historia completa de E. Jean, lo que ayuda a las personas a comprender cómo podría haber sucedido esto, a diferencia de las personas que la escriben. Sorprendentemente, hay muchos progresistas que en realidad no creen lo que sucedió.

¿Crees que eso incluye distribuidores potenciales para la película?

EJC: No estoy preocupado en absoluto. Recuerde, Ivy es la mujer que estudió Trump y lo que lo hizo, y esa fue su película «Bully. Cobarde. Víctima. La historia de Roy Cohn». [This film is] Una progresión natural para terminar con Trump.

Muchas mujeres en situaciones como la suya, E. Jean, están sujetas a acoso y amenazas de muerte, especialmente involucrando a alguien como Trump. ¿Eso sigue sucediendo hoy?

EJC: Tengo un lodo de basura en todas partes, cada minuto. Pero eso está bien. Si ese es el precio, estoy dispuesto a pagarlo. Además, no me importa si alguien me dispara. No puedes estar en películas documentales o en las artes y pensar que la vida será fácil. Si eres un artista, entonces haces lo que debes hacer. Nada detuvo a Ivy. Bueno, intentaron detener a Ivy. ¿Lo sabías?

No, di más.



EJC: [My lawyer] Robbie Kaplan, el mejor abogado del mundo, le dijo a Ivy que dejara de filmar varias veces.

SOY: Hubo un momento en que aparecía, sin dinero, con mi pequeño iPhone bajo la lluvia torrencial, solo para obtener imágenes de E. Jean y Robbie haciendo un prensador en los escalones del juzgado. Básicamente, no puede filmar un documental durante un juicio porque el metraje puede usarse como evidencia.

EJC: Otra parte importante de esta película es el video de las declaraciones de E. Jean con el abogado de Trump. Nadie los ha visto antes.

Esos fueron difíciles de ver. ¿Cuántas horas te depusiste?

EJC: Siete, para el primero. La mayoría de la gente no sabe que tienes que ir a una prueba antes de ir a juicio. Sí. Eso será nuevo e interesante para la audiencia, ver cómo te torturan antes de ir a juicio. Alina Habba es una mujer magnífica, efervescente y súper inteligente. No sabía que Diddly se sentaba sobre la ley. Ella es la que manejó las declaraciones, pero fue brutal. Ella estaba haciendo el caso que presentarías en el siglo XVIII. [Habba’s office did not immediately respond to Variety‘s calls for comment].

¿Te acusaron de brujería?



EJC: Básicamente. Alina es quien comenzó a preguntarme si grité [during the assault] o no, una y otra vez. Ivy atrapó cosas que fueron aún más brutales que lo que sucedió durante el juicio. Las mujeres estarán asombradas [when they see the film].

SOY: Siempre sentí que la prueba tenía un precedente sobre cualquier película que estaba haciendo. Quería hacer esto bien. Ni siquiera sabía que las declaraciones de video podían firmarse conmigo. Fue una increíble cantidad de confianza que me dieron. Pero [that blackout period] Me ayudó a pasar tiempo entrevistando a E. Jean sobre su increíble vida, trabajo y aventuras.

E. Jean, la película menciona brevemente que su programa sindicado en los años 90 se realizó con Roger Ailes. Nunca vuelve a aparecer. ¿Cuál fue su experiencia trabajando con él, a la luz de cómo ha terminado la carrera?

EJC: Es una gran emisora. Era un gran jefe. Podía ejecutar una red … era uno de mis mejores amigos. Adoré Roger. También Katie Couric. Conociéndolo personalmente, fue maravilloso. No teníamos idea de que debajo de todo esto era un pozo cess. Es sorprendente. Esta película está tratando de alertar a la nación de que todavía está sucediendo, justo en frente de ellos.

¿La administración Trump está tratando actualmente de intervenir con este documental o atacarlo de alguna otra manera?

EJC: No es un pío. Y eso es con mi éxito de ventas del New York Times [“Not My Type”] ahí fuera ahora mismo.

¿Por qué crees que eso es?

EJC: No hemos tenido noticias suyas porque está ante un Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos. Sí, y tendrá que pagarme $ 100 millones si no se comporta [The combined settlements from two cases brought against Trump by Carroll awarded her close to $89 million]. E incluso si se comporta, tendrá que pagarme. Él piensa que podría ganar si simplemente se cierra, sí, pero no hay forma. Demasiado tarde. [The White House did not immediately return Variety‘s request for comment].

¿Cuál es tu relación con la escritura en este momento? ¿En qué estás trabajando?



EJC: Oh, horrible. Estoy en la horrible etapa de no saber lo que quiero hacer a continuación. ¡Puedo escribir sobre Telluride!



Estos últimos años han sido observablemente una prueba para ti. ¿Dónde encuentras alegría?

EJC: ¿Alegría? Agarro a ese hijo de puta cada vez que surge.