Dylan O’Brien en ‘Twinless’ y tocando la batería para Taylor Swift

Si Dylan O’Brien toca la batería Taylor SwiftEl próximo nuevo álbum, «La vida de una showgirl» Ciertamente no está regalando esa primicia. «¡Oh, no puedo decir!» El actor me dijo el martes por la noche en el estreno de su nuevo indie «Sin giro«En el Pacific Design Center en West Hollywood.» Sabes, no puedo decir «.

El juego de batería de O’Brien fue acreditado en «Nieve en la playa» Del álbum 2022 de Swift, «Medianoche». «Fue un bucket de todos los tiempos para mí», dijo.

También protagonizó frente a Swift y Sadie Sown («Stranger Things») en «Muy bien: el cortometraje» de Swift.

O’Brien insiste en que no le ha pedido a Swift que escuche su nuevo álbum. «Respeto el espacio», dijo.

En «Twinless», una comedia oscura con un toque que no verás a venir, O’Brien y James Sweeney estrella como Roman y Dennis, nuevos amigos que se encuentran en un grupo de apoyo para personas cuyos gemelos han muerto. O’Brien tira de doble servicio, interpretando a Roman, así como a su fallecido rocoso gay idéntico en flashbacks.

«Pensé, ‘¿Qué demonios es esto?'», Dijo O’Brien sobre leer el guión. «Y pensé que era increíble. Hice mi tarea en [Sweeney] Y pensó que era simplemente increíble, talentoso y un poco sorprendido de que terminara cerca de mí «.

O’Brien se unió al proyecto durante unos cinco años antes de que finalmente comenzara la filmación. «Mucho sucedió a lo largo de los años», dijo, y agregó: «Simplemente continuó siendo lo más especial para mí. Sigue siendo lo mejor que leí durante todo el año cada uno de esos años y me creció cada vez más. Simplemente pensé que era tan especial y que nunca desapareció. Fue más como, ‘tengo que hacer esto».

En cuanto al bigote ahora muy discutido que creció para su trabajo como Rocky, O’Brien se rompió: «He estado esperando para expulsarlo. Realmente lo tengo».

Sweeney, quien escribió y dirigió la película, señaló: «Fue un afeitado gradual porque queríamos hacer el grosor correcto. Me estaba enviando la noche anterior [filming began] Capas de vuelta con la falta de capa hasta que tengamos la longitud perfecta «.

El Stache fue idea de O’Brien. Sweeney dijo: «Originalmente, estábamos discutiendo un salmonete, pero sentimos que esa no era la dirección correcta».

Las atracciones de Lionsgate y Roadside lanzarán «Twinless» en los cines el 5 de septiembre.

Aisling Franciosi, James Sweeney, Dylan O’Brien, Chris Perfetti en el estreno «Twinless» de Los Ángeles celebrado en el Pacific Design Center el 02 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Michael Buckner/Variety a través de Getty Images)

Eric D’Arbeloff, David Permut, Aisling Franciosi, James Sweeney, Dylan O’Brien, Chris Perfetti, Howard Cohen en el estreno «Twinless» de Los Ángeles celebrado en el Pacific Design Center el 02 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Michael Buckner/Variety a través de Getty Images)

Tyler Posey en el estreno «Twinless» de Los Ángeles se celebró en el Pacific Design Center el 02 de septiembre de 2025 en Los Ángeles, California. (Foto de Michael Buckner/Variety a través de Getty Images)

