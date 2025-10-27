Dylan Guenther de Mammoth revela un cambio silencioso detrás del éxito inicial

Dylan Guenther y el Mamut de Utah Jugó hockey competitivo en 2024-25. Se perdieron los playoffs de la Copa Stanley. Pero ciertamente mostraron un progreso importante en su temporada de debut en Utah. Guenther, en particular, destacó con 27 goles y 60 puntos en 2024-25.

Aún es temprano en la campaña 2025-26. Sin embargo, los Mammoth son una de las mayores sorpresas hasta el momento. Utah derrotó al Aviones de Winnipeg el domingo por la noche. Ahora tienen siete victorias consecutivas y tienen marca de 8-2-0 en la temporada joven.

Lo más importante de todo en este momento es la posición de Utah en la Conferencia Oeste. Lideran toda la conferencia y es probable que se conviertan en el primer equipo del Oeste en lograr 10 victorias este año. Este es un comienzo fantástico para un equipo joven que busca ganarse el cariño de un entorno aún algo nuevo.

Guenther habló del éxito de su equipo tras la victoria del domingo. Lo atribuyó a un cambio en el vestuario. Los Mamut se han acercado a esta temporada con una nueva mentalidad.

«Creo que uno a la vez, honestamente. No estamos subiendo demasiado», dijo Guenther, a través de NHL.com. «Creo que se puede sentir en la sala. En el pasado éramos un poco más emocionales de una manera diferente. Creo que este año estamos un poco más equilibrados».

Dylan Guenther reacciona al derribar aviones

En cierto modo, el partido del domingo contra el Chorros Fue una especie de prueba de fuego para Utah. Winnipeg fue el estándar de oro de la temporada regular en 2024-25. Ganaron el Trofeo Presidente como mejor equipo de la temporada regular.

Winnipeg perdió piezas importantes esta temporada baja, como Nikolaj Ehlers. Sin embargo, entraron a este juego con un récord de 6-2-0. Y no se puede pasar por alto al actual ganador del Trofeo Hart, Connor Hellebuyck, en la portería.

Este sigue siendo un equipo fantástico. Los Jets son un equipo con el que Utah tendrá que enfrentarse si quiere estar entre los mejores del Oeste. Ganar este juego, especialmente después de vencer al Minnesota salvaje la noche anterior, es importante para el Mamut.

«Es enorme. Son una especie de equipo directo, un poco más pesado que nosotros, y estamos en una pelea consecutiva», dijo Guenther, a través de NHL.com. «Entonces, creo que simplemente nos adaptamos, manejamos el juego un poco mejor y no les damos nada, y luego simplemente aprovechamos cuando tengamos nuestras oportunidades».

¿Podrá Mammoth continuar con su racha ganadora?

Aparte de un comienzo perfecto de 10-0-0, no hay mejor forma en que Utah podría haber imaginado que esto sucedería. Los Mammoth están sumando puntos al comienzo de la temporada. Y esto les quitará algo de presión más adelante en la temporada si pueden continuar así.

Sin embargo, «si» es la palabra clave en esa oración. Utah tiene que poder continuar con su impulso después de estos primeros 10 juegos. Un colapso los enviaría de regreso al medio del grupo, y eso es lo que han estado tratando de evitar durante un tiempo.

Una mirada a sus próximos 10 juegos indicaría una posibilidad de continuar con su racha ganadora. El oponente más duro de Utah serán los Montreal Canadiens, que tienen marca de 7-3-0 hasta el momento, el 8 de noviembre. Sin embargo, hay algunos buenos equipos con comienzos no ideales que podrían lograrlo contra el Mammoth.

Utah busca tomar este núcleo joven y llegar a los playoffs de la Copa Stanley. Es demasiado pronto para coronarlos Reyes de Occidente. Pero su juego hasta ahora ciertamente los prepara para el éxito más adelante en la temporada.