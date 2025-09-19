Dwigol Rashford gana Barcelona, ​​Man City Hajar 10 Napoli Players

Yakarta viva – Campeón de la liga UEFA 2025/2026 nuevamente presentó partidos emocionantes el viernes 19 de septiembre de 2025 en el Wib de la mañana. Varios equipos grandes lograron diferentes resultados, comenzando desde Barcelona quien ganó gracias a dwigol Marcus Rashford, Manchester City que sometes NapoliHasta Eintracht Frankfurt, quien fue fiel a goles contra Galatasaray.

Barcelona robó con éxito tres puntos en la sede de Newcastle United, St James ‘Park. El Blaugrana ganó 2-1 gracias a las brillantes actuaciones de Marcus Rashford, que anotó a Brace en los minutos 58 y 67.

El presentador Newcastle solo pudo reducir el retraso a través del gol de Anthony Gordon en el minuto 90. Estos resultados pusieron a Barcelona en el puesto 12 en la clasificación con tres puntos, mientras que Newcastle cayó en la posición 26 sin puntos.

Estadísticamente, el Barcelona domina más con un 61 por ciento de posesión de la pelota y 19 tiros, cinco de los cuales están justo en el blanco. Mientras que Newcastle, que se había desempeñado agresivamente en la primera ronda, no logró maximizar las oportunidades antes de finalmente caer en el público.

Manchester City Hajar Napoli que jugó 10 personas

En el estadio Etihad, el Manchester City venció a Napoli 2-0. Los ciudadanos aprovecharon la ventaja del número de jugadores después de que Giovanni en Lorenzo recibió una tarjeta roja en el minuto 21.

Erling Haaland (56 ‘) anotó el gol ganador de la ciudad a través de un encabezado y Jeremy Doku (65’) a través de sus acciones individuales. Con este resultado, City ocupa nueve posiciones en la clasificación, mientras que Napoli cayó en la parte inferior de la clasificación (posición 32).

El dominio de la ciudad era claramente visible, con un 69 por ciento de posesión de la pelota y 22 intentos de disparo, siete de ellos condujeron a la meta.

Eintracht Frankfurt Party, Leverkusen fue retenido a un empate

Eintracht Frankfurt se enfureció en casa después de la arrastre de Galatasaray con un puntaje deslizante de 5-1. Se había quedado atrás primero a través del objetivo de Yunus Akgun (8 ‘), Frankfurt se levantó y anotó cinco goles a cambio a través de Davidson Sánchez (Suicidio 37’), puede Uzun (45+2 ‘), Jonathan Burkardt (45+4’, 66 ‘) y Ansgar Knauff (75’)).

Esta gran victoria llevó a Frankfurt a superar la clasificación con la mejor diferencia de goles, mientras que Galatasaray se hundió en la posición del cuidador.

En otros partidos, Bayer Leverkusen solo pudo dibujar 2-2 contra el FC Copenhague. El anfitrión había ganado dos veces a través de Jordan Larsson (9 ‘) y Robert Silva (86’), pero Leverkusen pudo igualar la bendición de Alejandro Grimaldo (82 ‘) y Pantelis Hatzidiakos (90+1’).

Resultados completos del partido Viernes de la Liga de Campeones (19/9) Hrs temprano en la mañana:

Copenhague 2 – 2 Bayer Leverkusen

Club Brugge 4 – 1 como Mónaco

Eintracht Frankfurt 5 – 1 Galatasaray

Sporting CP 4 – 1 Kirat Almaty

Newcastle United 1 – 2 Barcelona

Manchester City 2 – 0 Napoli

Con este resultado, la competencia en la fase de la Liga de Campeones de la temporada 2025/2026 se está poniendo más caliente. Los clubes de élite aún muestran su dominio, pero la sorpresa sigue abierta en la próxima jornada.