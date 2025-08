Dwight se muda al negocio de la destilería

Paramount+ ha dejado caer el primer tráiler teaser para «Rey de Tulsa«Temporada 3.

En el teaser, Dwight (Sylvester Stallone) se interesa en un negocio de destilería. Pero por el aspecto de las cosas, su competencia no se necesita de manera muy amable para que Dwight y su tripulación se muden a su territorio.

Mira el teaser completo a continuación.

Como se anunció anteriormente, la temporada 3 de «Tulsa King» debutará el 21 de septiembre. Como con las temporadas pasadas, los nuevos episodios caerán semanalmente. La descripción oficial de la temporada 3 de «Tulsa King» afirma: «A medida que el imperio de Dwight se expande, también lo hacen sus enemigos, y los riesgos para su tripulación. Ahora, se enfrenta a sus adversarios más peligrosos en Tulsa todavía: los Dunmires, una poderosa familia de dinero viejo que no juega por las reglas del viejo mundo, obligando a Dwight a luchar por todo lo que él está construido y protegiendo a su familia».

Along with Stallone, the cast for Season 3 includes: Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike “Cash Flo” Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, with Garrett Hedlund and Dana Delany.

Samuel L. Jackson protagonizará múltiples episodios antes Dirigiendo la serie spin -off «Nola King». Según los informes, el espectáculo, que fue verde a principios de julio, planea comenzar a disparar a principios de 2026. Jackson interpretará a un amigo de Dwight desde la prisión que es enviado a Tulsa para matarlo, solo para encontrarse inspirado en la organización de Dwight hasta el punto de regresar a casa a Nueva Orleans para establecerse en el bajo coste de la ciudad.

«Tulsa King» es ejecutivo producido por Taylor Sheridan, Stallone, Dave Erickson, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Jim McKay, Sheri Elwood, Ildy Modrovich y Keith Cox. Erickson también sirve como Showrunner en la temporada 3. El programa se distribuye por Paramount Global Content Distribution. MTV Entertainment Studios y 101 Studios producen.