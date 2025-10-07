Dwight Howard firma con artistas innovadores entretenimiento

Salón de la Fama de la NBA Dwight Howard ha firmado con Entretenimiento de artistas innovadores para representación.

Howard continúa siendo administrado por la agencia de gimnasio. Mujaahid Abdul-Baasit, gerente de Howard y socio comercial de la agencia de gimnasio, colabora con él en varias empresas, incluidas su compañía de producción y medios fuera de la caja.

Howard es ocho veces All-Star de la NBA, ocho veces homenajeado del equipo de la NBA, cinco veces miembro del equipo defensivo y tres veces Jugador Defensivo del Año. Comenzó su carrera profesional en 2004, cuando fue seleccionado como la primera selección de la primera ronda del draft de la NBA por el Orlando Magic.

Jugó ocho temporadas para la magia antes de ir a jugar para equipos como Los Angeles Lakers, los Houston Rockets, los Washington Wizards y los Filadelfia 76ers.

Howard también formó parte del equipo de baloncesto masculino ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Verano 2008 en Beijing. Sus compañeros de equipo ese año incluyeron a Kobe Bryant, Carmelo Anthony, LeBron James y Dwyane Wade.

Fuera del baloncesto, Howard ha aparecido en programas como «Black-Ish» en ABC, «Never Have I Never» para Netflix y «The Odd Pare» en CBS. También ha hecho cameos en películas como «The Equalizer 2» protagonizada por Denzel Washington y «Just Wright» protagonizada por Queen Latifah y Common. Compitió en la temporada treinta y tercera de «Dancing with the Stars» y en la sexta temporada de «The Masked Singer». También terminó tercero en «Fuerzas especiales: la prueba más dura del mundo». Howard actualmente presenta el podcast «sobre el borde con DH 12».