Dwi Hartono Brain El asesinato de Ilham Kacab Bank, aparentemente tenía un regente en Jambi

Yakarta, Viva – número Dwi Hartono (Dh) se está convirtiendo en una preocupación pública después de ser referido como uno de los actores intelectuales en el caso secuestro Y asesinato Bri Bank Branch Head, Mohamad Ilham Pradipta (37).

Este caso fue repentinamente impactante, porque la figura de DWI había sido conocida por el público no solo como un hombre de negocios, sino también como una figura generosa que estaba cerca de los residentes.

Generoso en Tirta Kencana Village

Para la gente de la Unidad 6 de Tirta Kencana Village, Distrito de Rimbo Bujang, Tebo Regency, el nombre Dwi Hartono no es extranjero. Su presencia a menudo se siente a través de varias formas de asistencia. Uno de los residentes más recordados es la provisión de una unidad de ambulancia gratuita que la comunidad puede utilizar sin costo.

Al no detenerse allí, DWI también a menudo facilita el entretenimiento para los residentes. Trajo a un famoso cantante de Dangdut para entretener al público para celebrar un evento de recitación conjunta. De hecho, en la actividad de reunión de ex alumnos de la escuela secundaria, DWI se convirtió en un fondo de apoyo y también presentó artistas nacionales, algo que rara vez fue hecho por otras figuras locales.

Esta imagen generosa hace que DWI sea ampliamente conocido y respetado en su ciudad natal. Los residentes consideran que no duda en intervenir para ayudar, tanto a través de instalaciones sociales como a las actividades de unión.

Antes de que su nombre fuera arrastrado por un caso penal, DWI era conocido como hombre de negocios. La policía dijo que su profesión era un gerente de tutoría en línea (Bimbel).

Tiene dos compañías principales: PT Hartono Mandiri Makmur – Marketplace con sede en el área de Cibubur Tourism City, Bogor y PT Digitalización de la Aplicación Indonesia (DAI) – Plataforma de aprendizaje en línea que también se conoce como mi maestro.

Además, DWI a menudo se promueve a sí mismo como empresario de campo cruzado: propiedad, plantación, comercio, comercio electrónico, moda, para el cuidado de la piel.

DWI es bastante popular en las redes sociales bajo el nombre de Klan Hartono. Su canal de YouTube tiene 169 mil suscriptores y más de 120 videos que contienen contenido comercial, motivación, inversión, actividades sociales. Algunos videos muestran lujosos estilos de vida y actividades comerciales.

Ambiciones políticas desagradables

Los esfuerzos de Dwi Hartono para explorar la política en realidad habían estado sobresaliendo en 2024. Planeaba avanzar en la elección de cabeza regional de Tebo Regency con el objetivo de los escaños del regente. Sin embargo, el plan fue cancelado.

Una de las razones, a DWI solo se le ofreció el puesto de regente adjunto. La oferta le hizo elegir retirarse del intercambio de nominación. De hecho, muchos residentes habían esperado que fuera seriamente el avance como candidato para Regent, dada su reputación como una figura generosa que estaba cerca de la comunidad.

Algunos residentes sintieron la decepción porque la cifra que apoyan realmente se desanimó. Aun así, Citra Dwi como una figura ligera con mano para ayudar a mantener una impresión en los corazones de muchas personas.

Arresto en solitario

A finales de agosto de 2025, el buen nombre que se había adjunto a DWI se derrumbó. La policía lo estableció como uno de los secuestros y asesinatos de Ilham Pradipta. Su arresto fue dramático.

El 23 de agosto, el equipo conjunto de la Policía Metropolitana de Yakarta, la Policía de Semarang y la Policía Regional de Demak lograron bloquear el automóvil en el que viajaba en Solo. La circulación del video de arresto mostró el pánico de los sospechosos cuando las autoridades obligan a ser expuestos.

Además de DWI, la policía también arrestó a otros dos actores intelectuales, YJ y AA. Un sospechoso con la C inicial fue arrestado un día después en el norte de Yakarta.

Caso de Ilham Pradipta

El caso comenzó el miércoles 20 de agosto de 2025, cuando Ilham fue emboscado en el estacionamiento del supermercado de Ciracas, East Yakarta. La acción de secuestro fue registrada por CCTV que mostraba que la víctima se vio obligada a entrar en un automóvil blanco.

Al día siguiente, el cuerpo de Ilham fue encontrado en la aldea de Sukasari, Bekasi, con la condición de las manos, los pies y los ojos atados por cinta adhesiva. Este evento sorprendió al público y se convirtió en un foco nacional. La policía aseguró que, además de cuatro cerebros de los planificadores, había varios ejecutores de campo que habían sido arrestados. Hasta ahora, 15 personas han sido aseguradas relacionadas con el caso.