Dwayne Johnson, Teyana Taylor y Del Toro honrados en los Creative Impact Awards

Cuando el sol comenzó a asomarse entre las nubes después de un repentino diluvio en el desierto, las estrellas y los cineastas acudieron a ver VariedadBrunch de los 10 directores a seguir y de los premios Creative Impact en el Hotel Parker en Palm Springs el domingo por la mañana.

El evento anual, celebrado el día después de los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs, honró David Johnson con el Premio Impacto Creativo en la Actuación, Teyana Taylor con el premio Creative Impact in Breakthrough Performance y guillermo del toro con el Premio Impacto Creativo en la Dirección.

Colman Domingo entregó el premio a Dwayne Johnson y dijo: «¡Felicitaciones, amigo mío, eres una roca!»

Johnson luego contó una historia sobre su compañero homenajeado, Del Toro, y cuando asistió a su primera ceremonia de los Globos de Oro como presentador el año en que fue nominada “La forma del agua”.

Johnson se sorprendió al estar sentado al frente en la mesa de “La forma del agua”, donde conoció a Del Toro, quien fue “muy amable conmigo”, dijo Johnson. Después de que Del Toro ganara el Globo de Oro al mejor director, se acercó directamente a Johnson, lo abrazó y exclamó: «¡Lo logramos!».

“Y dije: ‘¡Lo hicimos!’ Y nunca lo olvidaré, y después de eso todos se acercaron a mí y me felicitaron”, se rió Johnson.

Johnson fue honrado por interpretar al luchador de MMA Mark Kerr en “The Smashing Machine” y dijo: “Cambió mi vida de maneras que no esperaba, al descubrir cosas sobre mí mismo”.

Johnson habló sobre Kerr, que había sufrido dos sobredosis, el costo de la adicción a las drogas y cómo lidiar con la presión. Cuenta 15 amigos que ha perdido y que murieron por drogas o por suicidio. Dijo. «Este papel me dio un mayor nivel de empatía… y la comprensión de que, ¿sabes quién está realmente pasando por algo en este momento? Todos. Todos estamos pasando por eso».

«Este mensaje está dirigido a todos los que están pasando por esto y que están luchando», concluyó Johnson.

Teyana Taylor y Chase Infiniti en Variedad‘s Creative Impact Awards y 10 directores para ver el brunch. Michael Buckner/Variedad

Teyana Taylor fue presentada por su coprotagonista de “One Battle After Another”, Chase Infiniti, quien dijo que su papel de Perfidia Beverly Hills “realmente abrió un agujero en la pantalla”.

Taylor dijo que, 20 años después de su carrera, ser celebrada como un gran avance “parece un poco irónico”. Ella saludó a sus dos hijas pequeñas en su mesa y exclamó: “¿Están hablando por teléfono?”.

Hablando de su decisión de retirarse de la música hace cinco años porque se sentía encerrada, se comparó con una fragancia enchufable de Glade. “¿Por qué enchufarme sólo en el baño, cuando puedo hacer que toda la habitación huela bien?”

«¡Me vas a enchufar en cada tomacorriente! ¡Quiero ocupar cada metro cuadrado!», dijo. «He tenido la suerte de trabajar con muchos directores increíbles, pero ninguno tan impactante como Paul Thomas Anderson». Taylor se está preparando para dirigir su primer largometraje, dijo.

Oscar Isaac presentó a Del Toro y dijo que en el cine de Guillermo “la transformación es constante”, y agregó que ha “redefinido lo que puede ser el cine de género” y lleva “la poesía al terror”.

Del Toro habló sobre su “experiencia religiosa” cuando era niño cuando vio por primera vez “Frankenstein” de James Whale, y luego dijo que estaba muy agradecido de tener a Sara Karloff, hija de la icónica estrella de “Frankenstein”, como invitada al brunch.

«A veces el mundo se vuelve tan complicado que sólo puedes explicarlo con el poder de los monstruos», dijo. «Estamos en un momento como ese ahora mismo».

“Un director debe tener dos pieles: una gruesa para la empresa y el mundo, y otra delgada para sus colaboradores y su corazón”, dijo del Toro, lanzando concisas citas una tras otra.

«No se trata sólo del tamaño de las pantallas, sino del tamaño de la idea», continuó. «La ambición incluye el fracaso; está justo al lado del éxito. No hay números en la puerta. Vas a llamar a esa puerta y se abrirá, y será la supermodelo de tus sueños o tu madre con rulos».

Dirigió sus siguientes comentarios al Variedad 10 Directors to Watch, diciendo: «Sé amable, involúcrate, cree en tu arte. En un momento en que la gente te dice que el arte no es importante, eso siempre es un preludio al fascismo. Creen que pueden degradar todo lo que nos hace un poco mejores, un poco más humanos. Y eso, en mi libro y en mi vida, incluye a los monstruos».

Variedad El crítico de cine en jefe Peter Debruge presentó los 10 directores a seguir de este año y explicó que el homenajeado Dave Green está atrapado en Puerto Rico debido a restricciones de vuelo. Todos los cineastas, excepto Green y Harry Lighton, estuvieron presentes en el brunch.

Los directores a seguir son Akinola Davies Jr. (“My Father’s Shadow”); Beth de Araujo (“Josefina”); Jan-Ole Gerster (“Islas”); Sarah Goher (“Feliz cumpleaños”); Dave Green (“Coyote contra Acme”); Chandler Levack (“Patadas al final de una milla”); Harry Lighton (“Pasillo”); NB Mager (“Run Amok”); Kristen Stewart (“La cronología del agua”) y Walter Thompson-Hernández (“Si voy, ¿me extrañarán”).