Dwayne Johnson sobre la reacción de Chris Nolan en ‘Smashing Machine’

mientras presenta Benny Safdie con un premio Hamilton Behind the Camera por dirigir “The Smashing Machine” David Johnson compartió la reflexiva primera reacción que Cristóbal Nolan debido al drama deportivo biográfico y su estilo de dirección único. Hablando de las audaces decisiones de Safdie de mantener la cámara fuera del ring y presentar las peleas desde la perspectiva abarrotada de la audiencia, Johnson dijo: «Valió la pena la primera vez que Christopher Nolan vio la película y le dijo a Benny: ‘Lo digo de la manera más respetuosa y elogiosa, pero siento que no debería estar viendo esto. Siento que estoy violando su espacio. Y es tan contradictorio como director. Realmente quiero darles crédito y flores por eso'».

El director de “Oppenheimer” anteriormente elogió “The Smashing Machine” en una entrevista con Safdie el el podcast “Versión del director” en octubre. Allí, elogió la película como “desgarradora” y la interpretación de Johnson del luchador de MMA Mark Kerr como “una actuación increíble”. Añadió: «No creo que veamos un mejor desempeño este año ni la mayoría de los demás». En los premios Hamilton Behind the Camera, Johnson aseguró que Nolan también tuvo una fuerte reacción ante la dirección de Safdie.

Safdie estuvo entre los 13 homenajeados en la 14ª edición anual de los premios Behind the Camera Awards de Hamilton, presentados por Variedad. La ceremonia de premiación tuvo lugar el 5 de noviembre en Avalon Hollywood & Bardot en Los Ángeles. Los otros homenajeados fueron el diseñador de producción de “Roofman”, Inbal Weinberg, el director de propiedades de “Sinners”, Douglas Ware, “Is This Thing On?” el director de fotografía Matthew Libatique, la diseñadora de vestuario de “One Battle After Another” Colleen Atwood, la editora de “Springsteen: Deliver Me From Nowhere” Pamela Martin, el peluquero y maquillador de “Frankenstein” Mike Hill, el compositor de “Jay Kelly” Nicholas Britell, los guionistas de “Rental Family” Hikari y Stephen Blahut y los artistas de sonido de “F1” Al Nelson, Gary Rizzo y Juan Peralta. Sasheer Zamata fue el anfitrión del evento.

Cada homenajeado fue presentado por uno de sus colaboradores creativos. Channing Tatum entregó el premio a Weinberg, donde reflexionó sobre cómo la recreación del diseñador de producción de un Toys R Us de principios de la década de 2000 evocaba una profunda nostalgia en su meticuloso detalle. «Ella realmente crea ambientes que hacen llorar a los hombres adultos», dijo el actor. «Sé que algunos de mis amigos dirían que tal vez no sea un hombre adulto, pero puedo prometerles que había algunos hombres espantosos y barbudos que tenían bolsas de cemento en lugar de manos, que les juro que se llenaron de lágrimas cuando entraron en Toys R Us. Tienes que verlos entrar en sus sueños y fantasías infantiles».

Guillermo del Toro hizo una introducción igualmente divertida y sentida a Hill. Sintió nostalgia por el momento en que conoció al maquillador en Monsterpalooza, una convención de terror y efectos especiales en Burbank. “La gente que va allí es en su mayoría pálida como yo”, bromeó Del Toro. «Y, al igual que yo, nos alimentamos principalmente de Cheetos y estamos muy, muy versados ​​en cosas que a nadie le importan. Pero a nosotros nos preocupamos con vehemencia». Habló de cómo la recreación protésica de Hill de la cabeza de Boris Karloff de “Frankenstein” de James Whale de 1931 llamó su atención y su imaginación. Del Toro insistió en comprar la cabeza, lo que dio origen a una colaboración que, a partir de este año, incluye la propia adaptación de “Frankenstein” del Toro. “Acabamos de terminar nuestro sándwich Franken”, se ríe el director. «Ambos estábamos destinados a serlo».

Weinberg y Hill, como muchos de los homenajeados, expresaron su profunda gratitud por sus equipos y otros trabajadores de bajo nivel que dan vida a las películas. Después de una introducción del director de “F1”, Joseph Kosinski, Nelson, Rizzo y Peralta agradecieron a su editor de sonido supervisor, mezclador de producción, compositor Hans Zimmer y a su equipo de sonido de Skywalker. «La asociación entre Apple y Skywalker Sound realmente resalta cómo un compromiso con los más altos estándares puede brindar una experiencia cinematográfica excepcional como la Fórmula 1», dijo Rizzo. «Y a nuestro equipo de Skywalker Sound, muchas gracias por su meticulosa atención al detalle y su continua búsqueda de la excelencia sonora».

Ware también reconoció a su equipo maestro de utilería, que se ha mantenido constante a lo largo de varios años y proyectos previos a “Sinners”. «Tengo que agradecer a mi equipo», dijo. «He tenido el mismo equipo desde la temporada 4 de ‘Queen Sugar’, y luego hicimos ‘Nickel Boys’ y luego pasar directamente a ‘Sinners’ fue simplemente la mejor oportunidad posible. Tengo que agradecer a mi equipo: Melissa Waltrip, Madison Aucoin, Jasmine Hall, Drew Wahardo».

Libatique estuvo de acuerdo desde la perspectiva de un director de fotografía y dijo: «La cinematografía es un esfuerzo de colaboración, y este honor realmente pertenece a todos los que me ayudaron en ‘Is This Thing On?'».

Algunos, como Britell y Atwood, quienes fueron presentados respectivamente por Barry Jenkins y Teyana Taylor, hablaron sobre las experiencias únicas de sus últimos proyectos de este año. Britell habló sobre cómo, para “Jay Kelly”, el director Noah Baumbach lo invitó al lugar de rodaje en Italia para tocar su partitura en desarrollo mientras las cámaras estaban grabando. «Nunca había hecho eso antes, como ir físicamente y tocar en el set las ideas de partitura en las que estaba trabajando», dijo Britell. «Fui a la Toscana y fue una experiencia milagrosa, y reproducir las ideas de la partitura dentro de la propia película fue muy, muy maravilloso».

Atwood habló de manera similar sobre el proceso único de vestir a Taylor y Leonardo DiCaprio en “One Battle After Another”. «Como diseñador, siento que tengo que hacer un trabajo realmente nuevo e interesante, y nunca jamás me arrepentiré de haber hecho este trabajo. Es simplemente mi película favorita en la que he trabajado».

Hikari y Blahut, presentados por el actor Steven Yeun, vincularon la importancia de la colaboración con el poder de la historia. “Nuestra familia de alquiler de películas es, en esencia, una historia sobre la soledad y la pertenencia, especialmente en la era de la desconexión”, dijo Hikari. «Pregunta qué significa crear una conexión y, sin embargo, encontrar algo profundamente humano en el acto, en un mundo que se siente cada vez más dividido». Con ese mismo espíritu, Martin dijo sobre «Deliver Me From Nowhere»: «Mi mayor esperanza es que la gente vea esta película y sepa que no necesitan sufrir solos. Estamos todos juntos en esto».

Poéticamente, la colaboración y la unión fueron motivos a lo largo de la velada, ya que ningún trabajo detrás de la cámara se realiza de forma aislada. «Todos estamos extrayendo esto juntos», dijo Safdie después de aceptar el premio de manos de Johnson al final de la noche. «Una parte de la película existe con todos».