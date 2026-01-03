Dwayne Johnson sobre la infancia abusiva, sin preocuparse por el público

Como adolescente, David Johnson y su familia recorrió todo el país, desde las zonas urbanas de Carolina del Norte hasta los suburbios de Connecticut. Pero había una constante: la disfunción.

“Mi mamá y mi papá tenían una relación explosiva y volcánica”, recuerda. «Mi padre era un luchador profesional en una época en la que era el Salvaje Oeste. No había contratos de millones de dólares. Era sueldo a sueldo y simplemente intentaba sobrevivir. Y mi papá luchaba con sus adicciones y se concentraba en su carrera y en él mismo, mientras mi mamá estaba en casa, criándome. Tuvo que renunciar a sus propios sueños y apoyar al hombre que ama. Todo lo que ella quería era ser vista, y nunca fue vista. Y crecí viendo ese tipo de declive en una relación cuando un hombre lucha contra su propios demonios. Vi sus peleas y escuché sus peleas, lo cual es aún peor”.

Durante los 26 años de su carrera como actor, Johnson compartimentó el dolor y en su lugar se centró en papeles de tipo duro y alegre en monstruos de más de mil millones de dólares como “Jumanji: Bienvenidos a la jungla” y “Furious 7”.

“Durante años, no supe que eso podría servirme como lugar de aterrizaje para poder trasladar todo este trauma por el que pasas a mi trabajo”, explica. «Probablemente tenía miedo de ir allí».

Pero en 2017, sintió el coraje de sondear el pasado y comenzó a luchar por los derechos de vida del luchador de MMA Mark Kerr, cuya adicción a las drogas puso trabas a su carrera como dos veces campeón de peso pesado de UFC a finales de los años 90. El resultado es el A24”La máquina aplastante”, un pináculo de la carrera de Johnson, quien se hunde tan profundamente en un protagonista a la vez magullado y magullado que es irreconocible.

Variedad celebrará a Johnson con el premio Creative Impact in Acting en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs 2026. La superestrella, que recibió su primera nominación al Globo de Oro por su trabajo en «Smashing Machine», recibirá el honor el 4 de enero durante VariedadEl brunch anual.

Con el papel, no se limitó a confrontar su propio pasado difícil. Johnson, quien convirtió su propio estrellato en la lucha libre profesional en una película de primer nivel, sigue los pasos de varias actrices recientes definidas durante mucho tiempo por sus cuerpos más que por su trabajo, que ofrecieron actuaciones reveladoras, entre ellas Demi Moore (“The Substance”), Nicole Scherzinger (“Sunset Boulevard”) y Pamela Anderson (“The Last Showgirl”). Para los actores, esa oportunidad y hazaña es aún más rara. Pero cuando Johnson se acercó por primera vez a Benny Safdie en 2019 con la idea de llevar la historia de Kerr a la pantalla grande, el director reconoció el potencial de Johnson.

«Dijo: ‘Quiero hacer esta película contigo. Sé cómo hacerla. Voy a escribir el guión según las especificaciones'», dice Johnson sobre Safdie, quien había trabajado exclusivamente con su hermano Josh en el pasado en películas independientes tan aclamadas como «Uncut Gems», protagonizada por Adam Sandler, y «Good Times», protagonizada por Robert Pattinson. Johnson se reunió con ambos hermanos, pero dice que «Smashing Machine» siempre fue desarrollado como un esfuerzo en solitario de Benny.

“Después de ‘Uncut Gems’, sentí que probablemente estaban conversando sobre ir en diferentes direcciones”, dice.

La visión del director y del actor rápidamente encajaron gracias a su experiencia compartida de estar en la órbita destructiva del abuso de sustancias.

«Me di cuenta de lo mucho que teníamos en común. Le dije: ‘Benny, he perdido a 15 amigos a causa de la adicción y el suicidio. Quizás esto podría servir como un faro para las personas que luchan contra la adicción», recuerda Johnson. “Y Benny comenzó a compartir conmigo todo lo que había experimentado con sus propios familiares y sus adicciones”.

De hecho, las experiencias de Safdie dieron forma a una fascinante escena de ocho minutos cerca del final de “Smashing Machine”, en la que Johnson y su coprotagonista Emily Blunt, quien interpreta a la novia de Kerr, Dawn Staples, representan la culminación de su espiral de codependencia.

“Benny dice: ‘Si pudieran terminar en el suelo, eso significaría mucho para mí’”, dice Johnson sobre la escena del baño. “Y le dije: ‘¿Por qué el suelo?’ Y hizo una pausa y dijo: ‘Bueno, yo he pasado por eso’. Sé lo que es abrazar a alguien mientras patea y grita. No quieres dejarlo ir. Y luego me di cuenta de que por eso la historia conectaba tan profundamente con nosotros”.

Johnson dice que fue una primera vez para él: tener la oportunidad de sentarse en su dolor junto con la audiencia. «Fue lo más liberador que he sentido en toda mi carrera», dice. “Cuando haces estas películas taquilleras, tienes la responsabilidad de hacer que el público se sienta bien y las decisiones que tomas [are dictated by] la simpatía del personaje. Y por primera vez, cada toma, cada día, independientemente de la escena, eso nunca pasó por mi mente”.