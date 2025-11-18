Dwayne Johnson será homenajeado en el Festival de Cine Negro Americano

David Johnson será homenajeado el día 8 Festival de cine negro americano en febrero.

El “Máquina aplastante” La estrella recibirá el premio Entertainment Icon Award. Presentados por Nice Crowd, los Honores ABFF 2026 se llevarán a cabo el 16 de febrero en el Hotel SLS de Beverly Hills.

«Dwayne Johnson es la definición misma de un ícono del entretenimiento», dijeron los codirectores ejecutivos y presidentes de Nice Crowds, Jeff Friday y Nicole Friday. «Desde su innovadora carrera en el entretenimiento deportivo hasta su extraordinario éxito en el cine y la televisión, se ha convertido en una de las figuras más influyentes y queridas de la cultura global. Su viaje encarna el poder de la perseverancia, la autenticidad y el carisma, valores que reflejan el espíritu de ABFF. Estamos encantados de honrarlo con el Entertainment Icon Award de este año y de celebrar sus increíbles contribuciones al mundo del entretenimiento».

Johnson protagoniza “The Smashing Machine” de A24, dirigida por Benny Safdiecomo el luchador de MMA Mark Kerr. La película cuenta la historia del ascenso de Kerr a la fama y su batalla contra la adicción. Emily Blunt coprotagonistas como su novia. “The Smashing Machine” se estrenó en septiembre en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el León de Plata.

Como se anunció anteriormente, la ganadora del Oscar y presentadora de programas de entrevistas Jennifer Hudson recibirá el premio Renaissance, el premio Evolution será para la directora y productora ejecutiva Salli Richardson-Whitfield y la estrella de “F1” Damson Idris será reconocida con el premio Horizon.

ABFF Honors también rendirá un homenaje especial al equipo creativo detrás de “Sinners”, la exitosa película de terror de Ryan Coogler protagonizada por Michael B. Jordan.

El evento será presentado por el autor más vendido del New York Times y comediante galardonado, KevOnStage.