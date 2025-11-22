Dwayne Johnson le propuso su papel en ‘El diablo viste de Prada 2’ a Emily Blunt

Mientras filmaba “The Smashing Machine”, David Johnson se propuso unirse a su coprotagonista Emily Blunt en «El diablo viste de Prada 2” como un personaje “que conocía la moda” y “era genial”. Johnson y Blunt reflexionaron sobre el discurso personal durante Podcast «Awardist» de Entertainment Weekly el 19 de noviembre.

Johnson dijo: «Me lancé yo mismo. Se lo dije cuando estaba disparando», a lo que Blunt, irónico, añadió: «Lo intentó». Blunt bromeó diciendo que el personaje de Johnson sería alguien «que es excelente para caminar con tacones». Johnson aclaró: «Tacones talla 15».

Blunt concluyó: «Deberías verlo con un par de tacones. Caliente», mientras los dos se reían.

“El diablo viste de Prada 2” es la muy esperada secuela de la comedia dramática de 2006, en la que Andy Sachs, de Anne Hathaway, navega por el despiadado mundo del periodismo de alta costura como asistente de la indomable editora en jefe de Meryl Streep, Miranda Priestly. 20th Century Studios lanzará la tan esperada secuela el próximo año, con Blunt retomando su papel de Emily Charlton junto a Hathaway y Streep.

La secuela también verá el regreso de Stanley Tucci como Nigel Kipling, Tracie Thoms como Lily y Tibor Feldman como Irv Ravitz, así como el regreso de David Frankel a la silla del director. Nuevos en el elenco son Kenneth Branagh como el esposo de Miranda y Justin Theroux, Lucy Liu y Simone Ashley como personajes originales. También se confirma que Lady Gaga tendrá una pequeña papel en la película. «En realidad, el papel que buscaba Dwayne», bromeó Blunt sobre el próximo papel de la estrella del pop.

Los detalles sobre la historia de la secuela, escrita por la guionista de la película original, Aline Brosh McKenna, están bajo llave. Blunt dijo que estaba «emocionada» con el guión, pero respondió con franqueza a las preguntas sobre los detalles: «Estás tratando de que hable sobre la película y no puedo decirte nada».

Blunt se mantuvo firme cuando se le preguntó sobre el estado de su personaje, quien seguía siendo la leal asistente principal de Priestly al final de la primera película. «No puedo decírtelo», dijo Blunt. «Literalmente me matarán».

Johnson intervino en que la fanfarria de la película fue inmensa, con multitudes masivas tratando de vislumbrar su escenario en la ciudad de Nueva York. «Emily me enviaba estos videos. Estaba como en su auto, esperando salir al set en la ciudad de Nueva York, en las calles, y decía: ‘¡Mira esto!'», dijo Johnson. «Fue salvaje. Como avistamiento al nivel de una estrella del pop».

Evidentemente, la curiosidad por la película es rampante, pero los fanáticos tendrán que esperar hasta su estreno en cines el 1 de mayo de 2026.