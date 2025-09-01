Dwayne Johnson es una revelación

En la escena de apertura de «La máquina de aplastamiento» Benny SafdieLa biopía deportiva de refuerzo, de ojos claros y laceratoriamente humano, vemos imágenes de video organizadas de Mark Kerr (Dwayne Johnson), La estrella de Campeonato de Artes Marciales mixtas y Ultimate Fighting, en su primera pelea aficionada. Kerr originalmente ganó la notoriedad como luchador, y en caso de que alguien haya entrado en la película pensando que podría tratarse de «lucha falsa», esta pelea disipará esa ilusión: termina con Kerr agachado encima de su oponente, asaltándolo con un golpe de nudillos sin piedad después de otro, reduciendo su cara a una pulpa en sangre.

A medida que todo esto está sucediendo, escuchamos la voz de Kerr en la banda sonora, es una voz que es desarmemente gentil y dulce, describiendo, a un entrevistador, lo alto que obtiene cuando está destruyendo a su oponente en el ring y puede sentir Ese momento de punto de giro cuando el otro luchador se derrumba y se somete. Esto tiene sentido para nosotros, pero al mismo tiempo no suena demasiado alejado de la descripción de un asesino en serie del máximo que obtiene de estrangular a alguien a muerte. «Cuando ganas», dice Mark, «nada más en el mundo importa». Está hablando de la lucha libre, pero realmente está hablando de violencia: la emoción, la muerte.

Mark tiene una apariencia bastante llamativa. Con sus dientes blancos y tiburones de rizos grasientos, sus cejas que parecen hundirse directamente en su frente inferior, y su tan musculoso físico de superhéroes, podría ser una parodia de la puerta de Dios «All-American» de al lado. Es como una muñeca gigantesca, una figura de acción para caminar cruzada con Hulk. Y no es solo su aspecto lo que parece una mezcla; Suena como alguien que aprendió a hablar en un seminario de autoayuda. Sus pensamientos salen suavemente y cuidadosamente, con una cortesía probada en el mercado. (Habla de esta manera incluso cuando está en su propia sala de estar).

Lo que esto se suma es que el Mark Kerr que vemos es una criatura del espectáculo deportivo, presentable y educado, con una apariencia diseñada para convertirlo en un héroe, pero lo que lleva en el fondo de él, lo que lo convierte en una máquina aplastante, es una ira con la que apenas sabe qué hacer. Y ahí es donde comienza la actuación reveladora de Dwayne Johnson. Fuera del ring, su marca es lo suficientemente afable, pero si miras de cerca está embrujado, un luchador que se alimenta de su bruto interno, pero también está extrañamente, casi ritualista separado de él. Las piezas de su personalidad no encajan del todo. Es un exhibicionista profesional de Mayhem que también está, debajo de todo, un hombre que sostiene todo.

Johnson, cambiando todo su aspecto (parece un nuevo actor), invierte ese lado silencioso, malhumorado y oculto de Mark con una calidad de misterio. Da una actuación extraordinaria, interpretando a Mark Kerr como un gentil gigante con demonios que no hablarán su nombre, sin embargo, la audiencia puede sentirlos allí; Queremos ver a esos demonios sanados. Puede pensar que la palabra clave en el título de la película es «Smashing», pero en realidad es «máquina». Mark es un hombre que se reinicia en su violencia al haber construido todo su yo, cuerpo y personalidad, como un motor controlado de demolición. La película trata sobre cómo esta máquina de hombres se convierte en un ser humano.

Benny Safdie ha pasado su carrera haciendo dramas independientes vanguardistas e bastante hiperactivos con su hermano, Josh, que culminó en su obra maestra de 2019 «Gems sin cortar». Aquí, sin embargo, en su primera salida en solitario como escritor y director, encuentra su propia voz. «The Smashing Machine» se siente menos como una película de Safdie Brothers que como «The Wrestler», la gran película de Darren Aronofsky, protagonizada por Mickey Rourke, como un luchador profesional envejecido, con una cucharada de «Raging Bull». porción de vida íntima, exploratoria y documental que golpea muchas de las mismas notas que esperarías de una película biográfica deportiva (la emoción de la victoria, la agonía de la derrota, los altibajos privados) pero rara vez en el forma esperas.

Ambientada durante los años de 1997 a 2000, «The Smashing Machine» es un drama muy enfocado que quiere que nos damos una idea de la vida entre líneas. Después de ese preludio de hematomas, la película nos presenta a Mark como un campeón que surge de pelear, especialmente la parte ganadora, pero que en casa con su novia, Dawn (Emily Blunt), parece más un alma rota con un fusible corto. Los dos viven juntos en Phoenix, en una casa de Adobe de Adobe en una puerta de Adobe con una enorme puerta, y desde el principio, algo tan menor como la creación del batido de desayuno de Mark puede ser un drama. ¿Dawn lo hizo con leche descremada? En realidad, ahora ha cambiado a Whole Milk, y quiere exactamente una plátanos y medio. Todo es parte del lado de Mark de control de control que lo guía justo debajo de su amigable fachada.

Estos dos se aman, pero luchan mucho, sobre algo tan trivial como si su gato puede sentarse en el sofá de cuero. Y mientras estamos viendo instintivamente sus batallas y pensando «¿Quién es el disfuncional aquí?», La verdadera respuesta es que son ambas. No hay lo correcto y lo incorrecto, solo dos personas que se empujan de los botones del otro. Y a veces golpeándolos; En un momento, Mark se enoja tanto que rompe un entero puerta en dos como si estuviera hecho de madera de balsa. Mark, con su régimen de lucha, es mucho para manejar, pero también lo es Dawn, que es una princesa de fiesta bastante hecha. Ambos piensan que se trata de ellos. Mark, por supuesto, es el sostén de la celebridad, que busca grandes premios en efectivo, pero Dawn compensa sus demandas con una justicia irritable que adquiere una vida propia. Blunt le da una espontaneidad de latigazo cervical, interpretándola con una agridulce fusión de compasión y arrogancia que hace que el amanecer sea un personaje asombrosamente auténtico y conmovedor.

Tiene razón en estar impaciente con Mark, pero elige el momento equivocado para emitirlo justo antes de un combate fundamental en Japón, cuando está tratando de entrar en la zona. Ella lo tira. Nunca antes había perdido una pelea, y hemos visto a un entrevistador preguntarle cómo se sentiría si lo hiciera; Apenas puede calcular, o incluso confrontar, la respuesta. Es inimaginable para él. Pero esta vez, después de su disputa con Dawn, Mark pierde, y cuando regresa al vestuario, se sienta solo y comienza a llorar, Johnson nos hace sentir cómo esta pérdida ha socavado toda la identidad de Mark. El no es …Alguien que pierde. (Pero ahora lo es). «The Smashing Machine» nos sintoniza con cómo incluso las situaciones y eventos más «convencionales», organizados y vistos con una realidad trascendente, pueden adquirir las cualidades de trauma y gracia.

El drama de la primera mitad de la película se centra en nuestra creencia de conciencia de la adicción a los opioides de Mark. Incluso después de que lo veamos disparando un vial, podemos pensar: está bien, toma analgésicos extremos y con una buena razón; Cada pelea se trata de dos hombres pateando, a quienes, girando. Pero resulta que los opioides tienen un control sobre él. Se podría decir que su adicción está fuera de control, pero de otra manera es la capa superior de su control: todo en la vida de Mark, incluido el lavado del dolor, está regimentado. Fuera de frío en el piso de la sala de estar, aterriza en el hospital, donde es visitado por Mark Coleman (Ryan Bader), su buen amigo, compañero de luchador y, a veces, entrenador. Este es Kerr en su punto más bajo, sus dientes frontales faltantes expuestos un emblema de su alma rota. Y Ryan Bader deda a Coleman, quien es no Una máquina de auto-complemento (es un hombre de familia centrado), con un amor fraternal casualmente profundo.

Mark se recupera de su adicción, pero su sobriedad solo aumenta la tensión doméstica. Sin embargo, nada de esto es empujado en nuestras caras. En cambio, el drama, organizado con un flujo turbulento tranquilo de Benny Safdie, sigue arrojándonos bolas curvas, como el hecho de que todas las peleas tienen lugar en Tokio, hogar de los campeonatos de lucha del Orgullo. Cuando Mark se somete a un entrenamiento de artes marciales mixtas con Bas Rutten (interpretando a sí mismo), hay una secuencia editada para la versión de Elvis Presley de «My Way», y te das cuenta de que es la versión cuasi-lengua en la película de la película, a propósito de un montaje de entrenamiento inspirador. En un momento, Rutten Keels se acerca, y creemos que está teniendo un ataque al corazón, pero es solo un tendón rasgado que actúa. (Cuando Mark encuentra un vial de los opioides sobrantes para él y asegura a todos que está limpio, no está bromeando; él es fiel a su recuperación). Y justo cuando estamos seguros de que Dawn tiene su propia ira bajo control, ella rompe el hermoso tazón japonés de hoja de oro que Mark le compró, y que casualmente nos rompen los corazones.

La mayor sorpresa de «The Smashing Machine», el lugar donde la película se convierte en un viaje que no esperas, sucede durante la secuencia climática, en el período previo al Campeonato del Orgullo en 2000. Mark, que ahora se ha afeitado la cabeza (y se parece un poco más a los Dwayne Johnson a los que estamos acostumbrados), y así están en la mano otros 15 cighters, todos los que vienen por el Gran Premio de $ 200,000, incluido su Buddy Mark Coloreman. ¿Estos dos tendrán que enfrentarse en la ronda final? Parece que se está formando de esa manera, ya que Mark vuelve a su forma de diezma. Pero «The Smashing Machine» no es una película deportiva que quiera sacudir una respuesta pavolviana de triunfo de nosotros. Es después de algo más sutil y más conmovedor. Al final de la película, Mark, que se había acostumbrado a ganar, ha ganado de la manera más transformadora. Ha encontrado al hombre enterrado dentro de la máquina.