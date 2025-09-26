Dwayne Johnson en ‘The Smashing Machine’, Oscar y Mark Kerr

«Finalmente tuve un lugar para poner todas esas cosas».

Dwayne Johnson sigue procesando su película, «La máquina de aplastamiento‘s «recepción entusiasta en el Festival de Cine de Venecia, donde se conmovió hasta las lágrimas. Ahora, se sienta en una silla frente a mí, su sonrisa característica intacta, pero sus ojos llevaban algo sin suplemento. Es el peso de una actuación que tiene críticos que llena sobre el potencial de los Oscar, algo que nunca podría haber imaginado que vería o sentiría a lo largo de su carrera.

Durante años, Dwayne «The Rock» Johnson se ha mantenido como un símbolo del poder global de taquilla. Una imponente figura de carisma, atractivo comercial y entretenimiento que agradece a la multitud. Pero en el nuevo drama de Benny Safdie, Johnson intercambia su arrogancia de superhéroes por la fragilidad emocional, la vulnerabilidad física y la verdad inquebrantable.

Al retratar la leyenda de la vida real de MMA Mark Kerr, Johnson sufre la transformación más radical de su carrera. Ambientada a fines de la década de 1990, la película narra el ascenso de Kerr a través de los brutales primeros días de artes marciales mixtas, sus batallas con adicción y la guerra dentro de sí mismo que casi le costó todo.

Se estrenó con las ovaciones atronables en el Festival de Cine de Venecia, «The Smashing Machine» ha sorprendido a los críticos y ha redefinido lo que es posible para una de las estrellas más reconocibles del mundo. Johnson, una vez que se escribe como el héroe de acción indestructible, ahora entra completamente en el ámbito de la actuación dramática digna de los premios, y lo hace con «empatía radical».

«Está el acantilado, está el océano de olas. Parece que no puedes nadar», reflexiona sobre asumir el riesgo creativo de actuación dramática.

La ovación de pie representaba la validación. No solo por la actuación, sino por la disposición de Johnson de exponerse artísticamente de manera que su carrera de acción nunca exigió ni solicitó. Aún así, la metamorfosis física palidece junto a la excavación emocional de Johnson de Kerr, un campeón de UFC que luchó contra la adicción y los demonios personales detrás de sus victorias públicas. La película presenta adicción y recuperación con una honestidad inquebrantable, una marcada desviación de la marca típicamente inspiradora de Johnson.

La máquina de aplastamiento Cheryl Dunn/Cortesía me pregunto

Su rendimiento es increíble, y parece que algo como esto ha estado dentro de ti, solo queriendo salir. ¿Qué fue la historia de Mark Kerr lo que te hizo decir: «Sí, tengo que hacer esto»?

Muchas gracias por eso. Realmente lo aprecio. Y tienes razón. Siento que esto, para mí, ha estado gestando dentro de mí por algún tiempo, solo esta idea de: ‘Espera, creo que puedo hacer más. Siento que quiero hacer más. Y luego viene … y luego lo haré con Benny Safdie. Y luego empiezo a tomar un poco de pies fríos: «Espera, ¿puedo hacer más?» ¿Sabes?

Pero tienes razón en necesitar que esa persona diga: ‘Oye, no solo puedes, y creo que puedes, sino que camina por este camino conmigo y vea lo que veo’. Y aquí está el acantilado. Participar en un desempate. Ojalá se abra el paracaídas. Pero él dijo: ‘Te tengo, sin embargo’, ¿verdad? Esa era la cosa. ‘Te entendí.’ Ahí está el acantilado, está el océano de olas, parece que no puedes nadar, pero él dijo: ‘Te tengo’.

La película no se trata realmente de la gran pelea, se trata de un hombre que lucha contra sí mismo. ¿Cuál fue la historia principal para ti?

Sí, esa es la vida real, siento. Eso es lo que Benny quería hacer. Quería hacer una película sobre vulnerabilidad humana y la vida real. Es más fácil y más sexy perseguir: ‘Oye, está luchando por el campeonato del mundo. Lo gana, obtiene todo: dinero, fama. ¿Pero esta versión? Esto es antes de que UFC se convirtiera en UFC. MMA recién comenzaba.

Tenías un chico en Mark Kerr, esta bestia de un ser humano. Una contradicción para caminar: el más letal del planeta, pero también el más dulce, tierno y amable. Desde la perspectiva de Benny, sintió que lo bueno de nuestra película es que, si lo hacemos bien, trabaja por todo, y pierde. No solo pierde … perdón por estropear un poco, sino que lo pierde todo. Y ODS dos veces. Tiene suerte de estar vivo.

Eso habla con el ADN de Benny. Lo pierde todo, pero al final, está bien. Al final, gana.

Hablemos de esa transformación. Siempre has estado en una forma increíble, pero ¿qué tan diferente se estaba preparando para convertirse en Mark Kerr?

Esta transformación fue lo más difícil que he hecho. Hubo una transformación física, prótesis, transformación vocal: tiene una forma muy específica de hablar.

Cuando me reuní por primera vez con Benny, vimos cintas de Mark, y Benny dijo: «Quiero filmar esto y nunca cortarte». Sabía lo que eso significaba. Él dijo: ‘No quiero cortarme. Quiero filmar este Cinéma Vérité, con una cámara de merodeo. Tienes un gran doble de acrobacias, pero no quiero usarlo.

Entonces dije: ‘Está bien. Si Mark es golpeado, me golpean.

Luego dice: ‘DJ, no sé si alguien te ha dicho esto … pero debes aumentar de peso’. Fui, ‘está bien’. Yo también sentí eso. Dame 24 horas. Regresé y volvimos a mirar a Mark, y me dimos cuenta de que su cuerpo es un unicornio. Tuve que poner 30 libras. Benny dijo que quería que me viera un poco «hinchado» y estuve de acuerdo.

Pero no es solo aumentar de peso. Es una calidad de músculo que tiene una capacidad de contracción rápida. Es un luchador. No se trata de culturismo. Nunca he hecho tanto trabajo de trampa y cuello en mi vida. ¿Luchadores de la vieja escuela sin cuellos? Eso es lo que tenía que hacer. Y sostuve ese peso durante tres meses y medio. Luego, dos semanas después, tuve que rodar en ‘Moana’. Entonces fueron Mark Kerr y Maui. Grandes tipos.

Emily Blunt ofrece una actuación asombrosa. ¿Cómo es trabajar con ella?

Emily es mi mayor inspiración. Una cosa es ser una gran actor, que es, pero es su humanidad la que la hace tan impactante. Ella hace que parezca fácil. ¿Pero las escenas que tuvimos? Tan duro. Tan crudo. Tan intenso.

La casa en la que estábamos fue construida desde cero. Agua real. Iluminación real. Benny lo hizo solo para que pudiéramos esconder las cámaras, para que nunca vimos la cámara durante esas escenas. Entraríamos en estos lugares emocionalmente violentos, y Benny lo hizo sentir como si estuviéramos allí. Solo viviendo.

Maseo Bishop, nuestro DP y operador: está oculto, detrás de las paredes. Ni siquiera lo ves. No hubo configuraciones de iluminación. Solo vida. Es por eso que sientes que te estás escondiendo en nuestra casa mientras la miras. Christopher Nolan lo vio y dijo: «Siento que no debería estar viendo esto». Qué cumplido.

Conociste a Mark Kerr en los años 90, ¿verdad?

Hice. A mediados de los 90. Comencé a luchar en el ’96 después de que terminó mi carrera futbolística. En el ’97 -’98, cada vez que luchamos en Los Ángeles, todos fuimos al mismo gimnasio. Ahí es donde conocí a Mark, Coleman, Kevin Randleman, Don Frye. Leyendas.

En ese momento, era Rocky Maivia, y no estaba yendo bien. Me abuchean. Estos chicos? Luchando por el orgullo en Japón y ganando dinero real. Recuerdo decirle a Mark: ‘Hola hombre, si alguna vez quiero hablar contigo sobre estas cosas, ¿está bien?’ Él dijo: ‘Absolutamente’. Yo era un Jabroni, y él dijo: ‘Bien por ti, chico’.

Pero lo que no sabía entonces era con lo que estaba luchando: adicción, depresión, vergüenza. Lo miras y piensas que está en la cima del mundo. Pero esa es la lección: nunca se sabe por lo que alguien está pasando.

Hay una línea en la película: «Nunca perdí». Y puedes sentir el peso detrás de esa negación. ¿Qué significó esa línea para ti personalmente?

Significaba todo. Una vez que crucé esta línea en un trabajo dramático, sabía que tendría que ir a lugares oscuros: trauma, dolor, cosas que no quería tocar durante años. No soy grande en terapia. He hablado con algunos, he tenido grandes convos, pero soy un hijo único. Como muchos hombres, lo sostengo. Muy poco saludable. Pero sabía que si iba a hacer esto, tenía que abrirme.

Esta película me dio un lugar para poner todas esas cosas. No sé si es un método, sea lo que sea, lo hice.

Y gracias a Dios tuve a Mark. Él odio dos veces. Él todavía está aquí. Podría hablar con él: «Hola hombre, ¿qué estabas pensando?» Y él decía: ‘Nunca perdí’. Pero la verdad es que la victoria se convirtió en enemigo. La presión se volvió tóxica. La película no se trata de ganar o perder. Se trata de presión y cómo sobrevivimos.

¿Cuál es tu mensaje para las personas en este momento que sienten que el mundo está en llamas?

Estoy feliz de compartir algo que he aprendido recientemente. Mi tío me dijo hace un par de meses: ‘Va a estar bien. Vamos a estar bien. Eso se quedó conmigo.

Y agregaré algo de Benny. Él acuñó un término mientras estábamos filmando: ‘Empatía radical’. Si puedes sentir empatía por alguien que se ve invencible, como Mark Kerr, entonces puedes sentirlo por cualquiera. Y una vez que tienes eso, el juicio comienza a desaparecer. El ruido se apaga.

Eso es lo que le he estado diciendo a mi hija Simone: estamos pasando por algo. Le dije: ‘Va a estar bien. Hablemos. Tenemos esto.

¿La roca alguna vez se postulará para presidente?

Es salvaje, hombre. Siempre me siento honrado cuando la gente pide eso. Amo lo que hago. Me encanta la narración de cuentos. Pero sí … ya veremos.

También en este episodio, Chase Infiniti, la estrella de Breakout de «One Battle After Otro» del escritor y director Paul Thomas Anderson.

