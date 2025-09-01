Dwayne Johnson en Smashing Machine, sintiendo ‘Pigeonholed’ de Hollywood

Dwayne Johnson Asume su papel más dramático pero en Benny Safdie’s «La máquina de aplastamiento«Interpretando al campeón de UFC Mark Kerr. En la película Festival de Cine de Venecia Conferencia de prensa, la estrella de acción reveló que ha estado queriendo expandir su repertorio por un tiempo.

«He querido, durante mucho tiempo, esto», dijo Johnson, sentado junto al director Safdie y la coprotagonista Emily Blunt, quien interpreta a la novia de Kerr, Dawn. «Los tres hemos hablado durante mucho tiempo, cuando estás en Hollywood, como todos sabemos, se ha convertido en una taquilla. Y persigue la taquilla, y la taquilla puede ser muy fuerte y puede volverse muy rotunda y puede empujarte a una categoría y un rincón. Este es tu carril y esto es lo que haces y esto es lo que Hollywood quiere hacer».

Johnson, mejor conocido por los éxitos de taquilla como «Jumanji», ‘Black Adam «y» Fast and Furious «, dijo que le encantó hacer esas películas y» fueron divertidos y algunos fueron muy buenos y lo hicieron bien, y algunos no son tan buenos «. Pero quería algo más.

«Acabo de tener este deseo y voz ardientes que decía:» ¿Qué pasa si hay más y qué pasa si puedo? » A veces es difícil para nosotros saber de qué somos capaces cuando hemos sido encasillados en algo ”, dijo. Es más difícil saber de lo que eres capaz, y a veces se necesita a las personas que conoces y amas, como Emily y Benny, decir que puedes. Miré hace unos años y comencé a pensar, ya sabes, ¿estoy viviendo mi sueño o estoy viviendo los sueños de otras personas? esta oportunidad «.

«The Smashing Machine» narra los triunfos de Kerr en el ring, así como su adicción a los analgésicos y una relación tumultuosa con la entonces esposa Dawn Staples (contundente). Johnson es casi irreconocible en la película, experimentando libras de prótesis para retratar al enorme campeón de peso pesado de UFC.

«The Smashing Machine» marca el debut como director en solitario de Benny Safdie, quien trabajó con su hermano mayor, Josh, en favoritos independientes como «Gems sin cortar» y «Buen tiempo».