Dwayne Johnson en Smashing Machine siendo la peor apertura de taquilla

Dwayne Johnson experimentó la peor apertura de taquilla de su carrera con «La máquina de aplastamiento,» el A24 Drama que se abrió a Un rudo de $ 5.9 millones a nivel nacional. Pero el actor está tomando las malas noticias con calma. Johnson publicó en Instagram que «No se puede controlar los resultados de la taquilla» y elogió al director Benny Safdie por cambiar su vida con la película, que arroja a Johnson como luchador de MMA Mark Kerr.

«De Deep in My agradecido huesos, gracias a todos los que han visto ‘The Smashing Machine'», publicó Johnson. “En nuestro mundo de la narración de historias, no puede controlar los resultados de la taquilla, pero lo que me di cuenta de que puede controlar es su rendimiento y su compromiso de desaparecer por completo y ir a otro lugar. Y siempre correré a esa oportunidad.

«Fue un honor transformar en este papel para mi director, Benny Safdie. Gracias hermano por creer en mí», agregó Johnson. La verdad es que esta película ha cambiado mi vida. Con profunda gratitud, respeto y empatía radical, DJ.

Como reportado por Variedad: «‘The Smashing Machine’ se crató en tercer lugar en la taquilla con $ 5.9 millones de 3,345 lugares. Esas ventas de entradas fueron por debajo de las proyecciones de $ 8 millones a $ 15 millones y marcó un mínimo de carrera para Johnson, por debajo de su thriller de 2010 ‘más rápido’ ($ 8.5 millones, no ajustado por la inflación). También es un golpe para A24, que gastó $ 50 millones para producir la película, y muchos millones más en esfuerzos promocionales, incluidas paradas en el Festival de Cine de Venecia y Toronto «.

«The Smashing Machine» fue en gran medida aclamado cuando se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, con Safdie ganando el mejor alabanza del director. Incluso las críticas que no fueron favorables para la película aún elogiaron el turno principal de Johnson, que ha sido ampliamente inclinado como un importante contendiente en la carrera de los Oscar al mejor actor.

Johnson interpreta al dos veces campeón de peso pesado de UFC Kerr en el drama de la historia real frente a Emily Blunt como la esposa de Kerr Dawn, Staples. La película rastrea su relación volátil en medio de la altura profesional de Kerr y los mínimos en MMA, incluidas sus luchas por abuso de sustancias. Kerr fue un artista marcial mixto que luchó entre 1997 y 2009, ganando cuatro campeonatos mundiales de ADCC en su carrera.

«The Smashing Machine» está jugando en los cines en todo el país desde A24.