Dwayne Johnson dice que la pérdida de peso es para el papel de la película de Chicken Man

Habiendo ganado raves por volar para jugar al luchador Mark Kerr en su primer momento de lucha contra MMA para «La máquina de aplastamiento» Dwayne Johnson está a punto de emprender otra transformación radical. Está arrojando libras para retratar a un año de «70 y tantos» llamado Chicken Man en «Lizard Music».

La película, que reunirá a Johnson con el director de «The Smashing Machine» Benny Safdie, es un desafío de actuación que el rock aprovechó la oportunidad de lograr.

«Benny me lanzó esto después», dijo Johnson durante una charla retrospectiva de carrera en el Festival de Cine de Toronto el lunes donde «The Smashing Machine» proyectará. «Y después de unos 45 minutos, este lanzamiento terminó y dije: ‘Yo soy tu hombre de pollo'».

Johnson, que había derramado gran parte de las 30 libras de músculo que empacó como Kerr, todavía parecía que podía hacer benchpress a un Humvee.

«Todavía tengo un largo camino por recorrer», reconoció.

«Estoy muy emocionado de tener la oportunidad de transformarse nuevamente como pude hacer en ‘Smashing Machine'», agregó Johnson. «[It means] comiendo menos pollo «.

La película es una adaptación de una novela de Daniel Pinkwater y cuenta la historia de un septuagenario cuyo mejor amigo es un pollo de 70 años. Al igual que «The Smashing Machine», que se ha ganado a Oscar Buzz para Johnson, es una oportunidad para subvertir su imagen de héroe de acción. Después de protagonizar éxitos de taquilla como «Jumanji» y «Fast Five», Johnson dijo que estaba listo para sacudir las cosas.

«Sentí que durante unos años, me encasillaron porque permití que sucediera», admitió Johnson. Agregó: «‘Smashing Machine’ es para mí».

El drama deportivo no rehuye mostrar los lados más oscuros de la historia de Kerr, incluida su relación tóxica con su novia (Emily Blunt) y las luchas por abuso de sustancias. Está tan lejos de «Moana» que uno puede ser.

«Esperas que sea como, ‘Oye, hicimos esto'», dijo Johnson. «‘Nos encanta. Esperamos que tú también lo hagas, y si no lo haces, está bien. Tal vez te guste lo siguiente'».

No es que Johnson esté abandonando por completo a Crowdleasers de gran presupuesto. Reveló que volverá a crear con Kevin Hart en «Jumanji 3», que comenzará a disparar en noviembre.

«Las películas que hice en el pasado las amo», dijo Johnson. «Volveré a hacerlos de nuevo».