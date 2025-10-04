DVI Polri revela limitaciones de identificación de la muerte de los ponpes Ambruk al Khoziny, ¿qué es eso?

Yakarta, Viva– Identificación de víctimas de Tim Desaster (DVI) Sede Polri Aún tratando de identificar a las víctimas murió debido al colapso del Al Khoziny Islamic Boarding (Ponpes), Buduran, Sidoarjo.

Hasta el viernes 3 de octubre de 2025, nueve cuerpo Ha sido enviado al Hospital Bhayangkara Surabaya HS Samsoeri Mertojoso para someterse al proceso post mortem. El representante de DVI Polri, el comisionado de policía Navan, explicó, desde el comienzo de la operación, el equipo había registrado 57 familias de víctimas. El proceso de identificación se lleva a cabo de acuerdo con los estándares DVI con dos métodos, a saber, primario y secundario.

«La identificación legal legalmente solo se puede hacer mediante métodos primarios o secundarios», dijo Navan en una conferencia de prensa en Surabaya, sábado 4 de octubre de 2025.

El método principal incluye el examen de huellas digitales, dientes y ADN. Sin embargo, debido a que muchas víctimas todavía son niños y no tienen un KTP, este proceso no es fácil. Algunas huellas digitales también son difíciles de leer debido al cuerpo de descomposición.

«Para nueve cuerpos, se han llevado y enviado muestras de ADN a los Pusdokkes de la Policía Nacional en Cipinang, Yakarta. Se estima que los resultados salen en dos o tres semanas, dependiendo del nivel de dificultad de la muestra», dijo Navan.

Mientras que el método secundario se realiza combinando características médicas e información de la familia o compañeros víctimas. La propiedad privada como la ropa, Songkok o Sarong puede ser una guía importante.

«Debido a que la víctima está en la cabaña, la familia generalmente no lo sabe exactamente. Por lo tanto, el testimonio de los testigos es sobrevivientes, como que fue visto por última vez con un cierto Songkok o paralina, muy útil», dijo Navan.

El Jefe de BNPB (Agencia Nacional de Gestión de Desastres) afirmó el teniente general Suharyanto, la identificación de las víctimas de los niños tardó más que los adultos.

«Los equipos DVI e inafis no tienen dificultades, solo necesitan tiempo. Estoy seguro de que han trabajado tanto como sea posible para que todas las víctimas puedan ser identificadas de inmediato con claridad», dijo Suharyanto.