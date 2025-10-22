Dustin Poirier elogia el impacto de Conor McGregor en las MMA

Dustin Poirier elogió recientemente Conor McGregorEl innegable impacto de MMA y el UFC. Destacó cómo el irlandés se destacó en múltiples áreas y cambió la forma en que los aficionados ven el deporte.

Poirier y McGregor tienen una larga historia juntos. Su rivalidad era intensa y, a menudo, se volvía personal. Se enfrentaron tres veces, y dos peleas se ubicaron entre las tasas de compra de PPV más altas en la historia de UFC.

McGregor ganó su primera pelea en 2014 por nocaut técnico. Esa pelea se disputó en peso pluma. Años más tarde, Poirier se vengó de su derrota por nocaut técnico en el segundo asalto en su revancha.

La revancha se disputó en peso ligero y preparó el escenario para su pelea de trilogía más adelante ese año. En esa pelea, McGregor sufrió un horrible lesión en la pierna al final de la primera ronda. No pudo continuar, dándole la victoria a Poirier por parada médica.

McGregor no ha peleado desde entonces, pero ha expresado públicamente interés en regresar al evento de la Casa Blanca.

Durante una entrevista con CasinoBeatsPoirier dejó de lado su rivalidad y reconoció el legado de McGregor. Admiraba cómo el irlandés predijo los resultados de las peleas y cumplió sus promesas.

«Nunca hemos visto una estrella de esa magnitud en UFC, que respaldaría lo que dice que va a hacer. Quién tomaría las decisiones, las habilidades con el micrófono, el luchador que era. Fue simplemente una tormenta perfecta», dijo Poirier. «Campeón mundial en dos divisiones. Muchas veces hizo lo que dijo que iba a hacer».

Dustin Poirier dice que nadie superará el poder estelar de Conor McGregor

Daniel Poirier También compartió sus pensamientos sobre si alguien puede superar el poder estelar de McGregor. Según él, los fanáticos sintonizaron con algo más que la capacidad de lucha del irlandés.

Varios luchadores se han convertido en nombres muy conocidos en los últimos años. A los luchadores les gusta Alex Pereira, Israel Adesanyay Ilia Topuria destacar. Aún así, ninguno de ellos ha superado los récords de tasa de compra de PPV de McGregor.

Poirier explicó que el carisma, las habilidades y la confianza de McGregor se tradujeron en ventas masivas de pago por evento. Era un luchador polarizador que tenía fanáticos que lo apoyaban o que querían presenciar su caída.

“[McGregor] hizo que la gente quisiera sintonizarlo para verlo pelear, ya sea que estuvieras comprando el PPV para verlo ganar, o que estuvieras contra él y lo compraste para verlo perder», dijo Poirier a CasinoBeats. «No sé si alguna vez volveremos a ver otra estrella tan grande en el UFC».

Poirier comparte predicción para una posible pelea entre McGregor y Michael Chandler

Poirier también dio su predicción sobre un posible Conor McGregor vs. Michael Chandler luchar. La pelea se ha discutido durante años y podría convertirse en realidad en la Casa Blanca.

Chandler está actualmente en una racha perdedora. Mientras tanto, McGregor no ha peleado desde su lesión contra Poirier en 2021.

A pesar del descanso, Poirier ve la pelea como un enfrentamiento favorable para McGregor. Ha peleado y derrotado a ambos luchadores y cree que el irlandés levanta la mano.

«Ese es un gran enfrentamiento estilísticamente. Una pelea es una pelea, así que cualquier cosa puede pasar. Pero sí creo que Conor noqueará a Chandler si pelean», dijo Poirier a CasinoBeats. «Creo que es un enfrentamiento muy malo para Michael Chandler».