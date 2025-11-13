‘Dust to Dreams’ de Idris Elba establece el estreno de EbonyLife ON Plus

“Polvo a los sueños”, un cortometraje escrito y dirigido por Idris Elba y producido por el magnate de los medios nigeriano El Abudu es élse estrenará en plataforma streaming ÉbanoLife ON Plus el 14 de noviembre.

Ambientada en Lagos, la película sigue a la dueña de un club nocturno moribunda que le pasa su legado a su reservada hija. Cuando el padre soldado de la mujer regresa, emergen viejas tensiones familiares, pero la música se convierte en su camino hacia la reconciliación. La historia culmina en un dúo que sana sus relaciones fracturadas y revitaliza el histórico club.

El elenco incluye al cantautor inglés Seal junto a los actores de Nollywood Nse Ikpe-Etim, Eku Edewor, Atlanta Bridget Johnson y Constance Olatunde.

«Esta película fue el proceso de mayor colaboración desde la producción hasta los actores y músicos. Se hizo porque la familia importa y el amor no muere», dijo Elba.

Abudu lanzó EbonyLife ON Plus, un destino de estilo de vida africano que celebra la creatividad, la cultura y las oportunidades, a principios de este mes.

«Dar vida a ‘Dust to Dreams’ ha sido un sueño hecho realidad. Esta película es un reflejo sincero de quiénes somos, nuestro amor por la familia, nuestra pasión por la música y nuestras profundas conexiones entre nosotros», dijo Abudu. «Estas emociones son universales y, a través de esta historia, invitamos al mundo a ver que, después de todo, no somos tan diferentes. Esta no es una película sobre la pobreza o el porno de lástima que el mundo occidental a menudo espera de nosotros».

Abudu produce junto a Heidi Uys, Gina Carter, Temidayo Makanjuola e Inem King bajo EbonyLife Films. El proyecto está patrocinado por Afreximbank.

“Dust to Dreams” tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Toronto en septiembre, seguido de una presentación europea en el Festival de Cine de Londres BFI. La película ahora califica para el Oscar y el BAFTA.

También se estrenará un especial detrás de escena que documentará la producción en EbonyLife ON. La banda sonora original de la película, “Mama”, escrita por Seal, Olatunde, Elba y The Cavemen e interpretada por Seal y Constance, se lanzará globalmente en Spotify el 14 de noviembre.