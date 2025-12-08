¡Duro defensor de la selección nacional de Indonesia!

VIVA -bek Selección Nacional de Indonesia Jay Idzes ganando elogios de los medios italianos en medio de rumores de interés de AC Milán.

Lea también: Más popular: Duelo entre Jay Idzes y Rizky RIdho en los premios PSSI 2026, Messi lleva a Miami a ser campeón de la Copa MLS 2025



Durante la última semana, el nombre de Jay Idzes ha sido ampliamente discutido después de que surgiera la noticia de que el Milan estaba interesado en fichar al jugador. Sassuolo el.

Se dice que el equipo entrenado por Massimiliano Allegri quiere reforzar la línea defensiva esta temporada, y uno de los nombres en el radar es Idzes.

Lea también: El sacrificio del padre de Pratama Arhan se destacó nuevamente después de la muerte de su padre.





Jay Idzes, defensa de la selección de Indonesia y del Sassuolo

Los rumores sobre el interés del AC Milan surgieron por primera vez del periodista de Sky Sport Italia, Luca Cilli. Aun así, inicialmente no hubo comunicación entre Milán y Sassuolo.

Lea también: Muere Inalillahi, padre de la estrella de la selección nacional de Indonesia, Pratama Arhan



Sin embargo, surgieron nuevos acontecimientos después de que el informe de Europacalcio afirmara que los cazatalentos del Milán se habían puesto en contacto con el agente Jay Idzes, indicando que había un paso inicial hacia una posible transferencia.

Se dice que las oportunidades de contratación comenzarán en el mercado de fichajes el próximo enero. Si esto no es posible en invierno, se cree que el Milán seguirá convirtiendo a Idzes en un objetivo para incorporar la próxima temporada.

En el mismo reportaje, Europacalcio también elogió al defensa. «El único nombre concreto en la lista de fichajes rossoneri es Jay Idzes, un duro central indonesio que actualmente juega en el Sassuolo».

Se considera que Jay Idzes tiene una gran flexibilidad porque puede jugar en varios esquemas defensivos, tanto con cuatro defensores como con tres defensores. Esta adaptabilidad es un valor añadido que lo hace adecuado para el sistema de juego de Allegri.

Sin embargo, Idzes todavía tiene que competir para atraer todo el interés del Milán. La razón es que los rossoneri también están considerando otros nombres como Kim Min Jae. Thiago Silva. Sin embargo, la consistencia de Jay Idzes, que casi siempre es la primera opción de Fabio Grosso en Sassuolo, lo mantiene en la lista de candidatos fuertes.



El defensa del Chelsea, Thiago Silva. Foto : ANTARA/Reuters/PAUL NIÑOS

La buena actuación del defensa también se vio cuando Sassuolo logró remontar para ganar 3-1 a la Fiorentina en el partido de la Serie A, el sábado 6 de diciembre de 2025. La contribución de Idzes en este partido fortaleció aún más su reputación como uno de los defensores que se está desarrollando rápidamente en Italia.

Con su rendimiento constante y su flexibilidad, Jay Idzes es ahora una figura a tener en cuenta en el mercado de fichajes, además de ser un orgullo para el fútbol indonesio.