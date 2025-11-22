Duras palabras del presidente de NASCAR para Richard Childress

Los mensajes de texto filtrados de 2023 han sacudido a la comunidad de NASCAR y han añadido nueva presión a las luchas en curso sobre el deporte. sistema de charter. Los mensajes muestran al presidente de NASCAR, Steve Phelps, usando duros insultos hacia el antiguo propietario del equipo, Richard Childress, durante un período de gran desacuerdo.

Aunque los textos fueron demasiado incendiarios para el jurado, ingresaron al registro público a través de pruebas judiciales vinculadas a la demanda antimonopolio que involucra a 23XI Racing y Front Row Motorsports.

En una exhibición de textos que el jurado no podrá ver porque se usarían más como incendiarios hay algunos textos que muestran la frustración de Steve Phelps por cosas que dijo Richard Childress en agosto de 2023. Los textos están dirigidos al vicepresidente Brian Herbst durante o después de una reunión (creo con algunos equipos): pic.twitter.com/wWx6mAVuxY —Bob Pockrass (@bobpockrass) 22 de noviembre de 2025

Los fanáticos, los equipos y los conocedores reaccionaron rápidamente una vez que surgieron los mensajes. Dado que la demanda ya está atrayendo la atención nacional, la publicación de estos textos ha planteado nuevas preguntas sobre el liderazgo, la comunicación y cuán profunda es la tensión dentro de las oficinas más altas del deporte.

Lo que revelan los mensajes filtrados sobre el presidente de NASCAR

Los textos, fechados en agosto de 2023, fueron enviados por Phelps al vicepresidente de NASCAR, Brian Herbst, después de que Childress criticara el manejo de NASCAR en las conversaciones sobre estatutos. Childress había comparado a la organización con la “KGB” y la acusó de operar de manera secreta durante el proceso. En respuesta, el escribio: «Es un est*p*d campesino sureño que le debe toda su fortuna a Nascar… Dinosaurio desagradecido… Hay que sacar a Childress y azotarlo».

Los mensajes aparecieron en la demanda de 23XI Racing y Front Row Motorsports, que argumenta que el modelo chárter de NASCAR limita la competencia justa al controlar cómo los equipos ingresan a la Serie de la Copa y comparten los ingresos.

NASCAR contrademandó, diciendo que los equipos trabajaron juntos para forzar nuevos términos. Los textos filtrados también siguen a mensajes anteriores en los que Phelps escribió “Que se jodan los equipos”, añadiendo más atención a la disputa en curso.

Las reacciones de los observadores no tardaron en llegar. natánUn aficionado que reaccionó en las redes sociales dijo: «Además, tengo que imaginar que, independientemente del resultado de la demanda, estos textos que están saliendo crearán una gran sacudida en los niveles superiores del deporte, ¿verdad? Seguramente los equipos no estarán felices de ver cómo los ejecutivos hablan de ellos dentro de sus círculos internos».

La posición de Childress y las tensiones más amplias

Richard Childress es uno de los propietarios de equipos más consolidados de la serie. Su organización, Richard Childress Racing, ha contado con pilotos como Dale Earnhardt y Kyle Busch y ha sido parte del deporte durante décadas. Childress ha presionado por una comunicación más abierta y una división más equitativa de los ingresos bajo el sistema chárter. Si bien no respondió públicamente a los insultos de Phelps, recientemente apoyó a los equipos involucrados en la demanda por expresar sus preocupaciones.

Austin Konenskyun escritor de MotorsportsWire y USA Today Sports, reaccionó a la filtración diciendo: «Puede que no signifique nada para el juicio de diciembre; sin embargo, no se puede decir esto sobre un propietario actual de NASCAR y esperar que todo esté bien. Los mensajes de ambas partes son feos, pero esto es simplemente absurdo. No se puede esconder debajo de la alfombra y hacer como si nada hubiera pasado…»

Reacción pública y lo que viene después

Las discusiones de los fanáticos en las redes sociales muestran frustración por cómo los líderes del deporte manejaron la situación. Muchos señalaron la creciente brecha entre los ejecutivos y los dueños de equipos.

En una audiencia judicial el 24 de octubre de 2025, los abogados continuaron discutiendo sobre el sistema de estatutos. Joe Gibbsquien firmó el nuevo acuerdo de constitución, presentó una carta solicitando al tribunal que impulse una resolución antes de que el deporte enfrente más tensión.

Dado que la demanda posiblemente avance hacia el juicio en 2026, los textos filtrados resaltan cuán serio se ha vuelto el conflicto y cuánto está en juego para el futuro de NASCAR.