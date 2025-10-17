Durante dos décadas, este es el precio del último APV de Suzuki

Jacarta – Suzuki APV siendo uno de los coches más duraderos del mercado automovilístico de Indonesia. Lanzado por primera vez en 2004, este automóvil todavía se produce en la actualidad, lo que lo convierte en uno de los modelos más longevos de la gama Suzuki.

Lea también: Precio del oro hoy 17 de octubre de 2025 ¡Guau! Antam se dispara IDR 78 mil/gramo, el récord mundial de productos registra el récord más alto



Aunque tiene más de dos décadas, la demanda de APV se mantiene estable gracias a su practicidad, gran capacidad de carga y costos de mantenimiento asequibles.

APV o All Purpose Vehicle fue creado para ser polivalente. Desde coches familiares, flotas de viaje, vehículos comerciales hasta ambulancias, todo tiene cabida en este vehículo con diseño de semicapó.

Lea también: Bahlil garantiza que el petróleo de los pozos populares se compre a precios al contado



Suzuki parece comprender realmente las necesidades del mercado indonesio, que requiere vehículos resistentes, económicos y fáciles de mantener.

Lea también: El Fiscal General investiga tres empresas que supuestamente recibieron enormes ganancias por corrupción en el combustible



En apariencia, el APV no ha cambiado mucho desde la primera generación. El diseño es simple y funcional, pero ahí es donde reside su atractivo. La cabina espaciosa con configuraciones de asientos flexibles es el principal punto de venta.

Para obtener la última versión, consulte VIVA Automotriz Según el sitio web oficial de Suzuki Indonesia, viernes 17 de octubre de 2025, el APV Arena todavía cuenta con un motor de gasolina de 1,5 litros con alrededor de 95 CV de potencia y 126 Nm de par. Una transmisión manual de cinco velocidades es estándar en todas las variantes.

También se sabe que este vehículo tiene una distancia al suelo bastante alta, alrededor de 175 mm, por lo que es cómodo de utilizar en diversas condiciones de la carretera. El consumo de combustible sigue siendo bastante eficiente en la antigua clase de monovolúmenes.

Curiosamente, ante la avalancha de coches nuevos llenos de tecnología, Suzuki sigue manteniendo el APV en su línea de producción. Precio Las ventas relativamente estables significan que APV sigue siendo una opción popular en los segmentos comerciales de flotas y transporte.

Para el mercado indonesio, Suzuki ofrece actualmente varias variantes APV. El tipo Blind Van es la opción favorita de los vehículos comerciales, con precios que oscilan entre los 183 millones de IDR. Encima hay variantes GE y GL con precios entre 226 millones de IDR y 234 millones de IDR. Las versiones más lujosas, como GX y SGX, tienen un precio de 251 millones de IDR.