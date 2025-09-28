Durant deja una reacción de 5 palabras al video de regreso de Tatum

Boston Celtics estrella Jayson Tatum está haciendo avances notables en su recuperación de un tendón de Aquiles desgarrado, menos de cuatro meses después de la lesión sufrida en el Juego 4 de la derrota de la segunda ronda de Boston ante la New York Knicks. Su progreso ha provocado la esperanza de poder regresar antes que Kevin Durant después de una lesión similar en las Finales de la NBA de 2019, cuando Durant se quedó fuera toda una temporada.

«Loco. Vamos a buscarlo, JT» Durant escribió en xReaccionando a un metraje de Tatum corriendo por la cancha y tomando disparos.

Tatum no ha descartado jugar esta temporada.

«Lo primero, no he dicho que no estoy jugando esta temporada», Él le dijo La primera toma de ESPN A principios de esta semana, subrayando su perspectiva alcista.

De vuelta en la cancha

El video, que marca el tercer entrenamiento en la cancha de Tatum desde la lesión, lo mostró moviéndose con confianza y disparando. «Rusty como madre [expletive]»Tatum bromeó después de la sesión.

«Ha sido un viaje largo, 19 semanas y media, pero siempre digo días más brillantes por delante», dijo Tatum en su canal de YouTube. «Muchas cosas que esperar. Acabo de terminar mi tercer entrenamiento, así que finalmente estoy de vuelta en la cancha. Solo quiero que todos sepan, aprecio el amor y el apoyo. Ha sido un viaje largo, pero estoy trabajando para volver a la salud, por el amor del juego y por los fanáticos que me apoyan y el equipo. Realmente aprecio el apoyo».

Gestión de expectativas

La recuperación de un Aquiles roto generalmente abarca la mayoría, si no todo, de una temporada completa. Pasó 18 meses antes de que Durant volviera a un juego de la NBA. Es cada vez más probable que Tatum regrese más rápido que Durant.

«Lo más importante es una recuperación completa. Y no lo estoy apresurando … en absoluto», dijo Tatum sobre Primera toma. «Pero también, no voy a rehabilitación seis días a la semana por nada».

Tatum también ha estado en contacto regular con otros jugadores de la NBA que se recuperan de las lesiones de Aquiles, incluidas Damian Lillard, Dejounte Murrayy Tyrese Haliburton.

«Todos hemos estado en comunicación … Dejounte, Dame, Tyrese … todos estamos en diferentes puntos en nuestra recuperación», dijo. «Les envío un mensaje de texto todo el tiempo para preguntar qué puedes hacer y qué estás haciendo en tus entrenamientos. Todos estamos en el mismo bote, solo que se registran el uno en el otro».

Paciencia del liderazgo

El presidente de operaciones de baloncesto de los Celtics, Brad Stevens, enfatizó un enfoque cauteloso cuando se le preguntó sobre el progreso de Tatum.

«He dicho esto desde el día 1, y continuaré diciéndolo: no hay plazos en Jayson desde mi perspectiva», Stevens dijopor Brian Robb de Masslive.com. «Mi gol número 1, mi gol número 2, el gol tres, el objetivo cuatro es Jayson Tatum completamente saludable, recuperación completa. Y está en camino. Ha sido increíblemente diligente».

Peers de la NBA asombrados

La sorpresa de Durant en la velocidad de recuperación de Tatum resalta cuán extraordinaria ha sido su rehabilitación. Los Celtics son cautelosamente optimistas de que, con la dedicación de Tatum y la gestión cuidadosa, podría unirse a la alineación antes de lo previsto, dando a Boston la oportunidad de aprovechar por completo uno de los principales talentos de la liga esta temporada.