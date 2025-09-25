Duplass Brothers, Transgender Film Center Lanzamiento encontrado Fondo de imágenes

El Centro de cine transgénero Y Duplass Brothers Productions se está asociando para lanzar el fondo de imágenes encontradas, una subvención de producción de $ 25,000 para cineastas trans que desarrollan largometrajes independientes.

La iniciativa, presentada en Fantastic Fest el miércoles por la noche, está diseñada como una luz verde totalmente financiada para una producción de micro presupuesto. Se espera que el ganador seleccionado complete su película dentro de un año de recepción de fondos, sin acuerdos de desarrollo adicionales. La iniciativa aceptará que las aplicaciones cruzan todos los géneros, siempre que usen imágenes encontradas, archivo, collage u otros enfoques económicos.

Las solicitudes para la subvención se abrirán el 23 de octubre. Las presentaciones cierran el 7 de noviembre y se seleccionará un concesionario en diciembre.

«El fondo de funciones de imágenes encontradas trata de reunirse con claridad y acción», dice Savgers, director ejecutivo del Transgender Film Center. «Estamos encantados de asociarnos con Mark y el equipo de Duplass Brothers para apoyar a los narradores independientes que están listos para hacer el trabajo, aprovechar sus recursos y hacer sus películas. Se trata de capacitar a los cineastas trans para hacer algo audaz y real sin esperar permiso».

«Savgers y yo nos hicimos amigables en los últimos años, y una vez que descubrí el increíble trabajo que ha estado haciendo con el Centro de Cine Transgénero, sabía que Duplass Brothers tenía que encontrar una manera de apoyar e involucrarse». Mark Duplass dicho. «Estoy muy emocionado de aportar nuestra experiencia de metraje de micro presupuesto, y parte de mi efectivo ‘The Morning Show’, a la mesa y ver qué podemos hacer juntos».

La subvención completa de $ 25,000 será proporcionada por Duplass Brothers Productions e incluye sesiones de consulta privada de Duplass y el director de la serie «Creep», Patrick Brice. El Transgender Film Center proporcionará exenciones de sumisión a ciertos festivales, incluido Fantástico Fest. La subvención también viene con dos consultas de guiones de Kevin Nicklays, socio de Sandstone Artists y el ex vicepresidente sénior de desarrollo del Grupo Wolper; Quince días de servicios de postproducción de Aesthetica Post; una sesión de estrategia de marketing y mazo; y soporte en curso por correo electrónico.