Duo Yamaha Rides Podium Race 1 ARRC SS600 Mandalika Serie

MandalikaVIVA – Gait Yamaha Racing Indonesia en el evento Campeonato de carreras de ruta de Asia (ARRC) 2025 Serie 4 en la clase SuperSports 600 de regreso a los dulces resultados.

En carrera El primero tuvo lugar en el Circuito Mandalika, el sábado 30 de agosto de 2025, dos de sus conductores, Wahyu Nugroho y Muhammad Faerozi Toreqo, terminaron con éxito segundo y tercero.

Desde el inicio, Wahyu, que ocupó la pole position, parecía agresivo e inmediatamente lideró la carrera. La pelea fue aún más interesante cuando Honda Racer, Mohammad Adenanta Putra, dio una resistencia feroz. El segundo duelo hace que la tensión racial sea más alta hasta la última vuelta.

Desafortunadamente, en un momento crucial por delante de terminar, Wahyu debe reconocer la superioridad de Adenanta y cerrar la competencia en el segundo lugar. Su compañero de equipo, Faerozi, se desempeñó constantemente durante toda la carrera y logró mantener una posición en la primera fila hasta que finalmente asegurar el tercer podio.



Yamaha Racing Indonesia Racer, Wahyu Nugroho

«Aunque no he podido ganar, estoy feliz de seguir el podio y traer resultados positivos al equipo», dijo, citado Viva Automotive en la ubicación.

El joven corredor de Boyolali también destacó el gran papel del equipo en su éxito. «Incluso después de caer en la sesión de clasificación, la moto se puede restaurar rápidamente para que yo pueda unirme a la carrera», dijo.