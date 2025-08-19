Dúo de Magic Alemán The Ehrlich Brothers Lanza su primera gira en los Estados Unidos

Si no estás familiarizado con Andreas y Christian Ehrlich, también conocido como Los hermanos EhrlichSolo sé que su espectáculo de magia es probablemente diferente a cualquiera que haya visto antes. El dúo alemán es conocido por mezclar ilusiones masivas con narración personal y actuar a multitudes con entradas agotadas en arenas de 10,000 asientos. Sus ventas de entradas superan en número a las de Madonna y Justin Bieber en su país de origen y gracias en parte a un reciente impulso del hijo de Andreas por más de un presencia en las redes sociales Su base de fanáticos en todo el mundo ha aumentado. Y ahora la pareja traerá su espectáculo «Diamonds-The aluck-Blowing Magic Show» a los Estados Unidos para su primera gira por Estados Unidos, a partir del 25 de septiembre.

Es una oportunidad para que el público estadounidense vea de cerca algunas de sus ilusiones, lo que incluye levitar y desaparecer un dorado Lamborghini para dar un salto de motocicleta desde una pantalla de iPad gigante al escenario. Y si no está convencido por su reputación o sus admiradores, que incluyen a todos, desde el rey Carlos III hasta Tom Hanks – Considere esto: podría dejar el espectáculo con dulces y efectivo.

«Hacemos aparecer el frasco de dulces más grande del mundo», revela Andreas. «Y damos ese dulce a la audiencia». Pero Christian puede superar eso. «Hay una ilusión que es un clásico en Los hermanos Ehrlich Mostrar durante 20 años «, señala.» Le pedimos a un espectador que nos preste algo de dinero. Nos dan una pequeña factura y la transformo en $ 100 y la devuelven. Entonces, en cada espectáculo, al menos una persona se irá a casa con más dinero del que vienen ”.

Cuando se le preguntó qué más puede esperar y ofrece Christian, «un gran espectáculo con mucha pirotecnia y narración de historias». De hecho, cada ilusión está impulsada por la historia: ese frasco gigante de dulces, por ejemplo, es una realización de un sueño de la infancia. Andreas dice: «Este es uno de los mayores sueños que puedes tener: tener un deseo y llamarlo y hacerlo real».

Agrega a Christian: «Tratamos de hablar con personas que usan el arte de la magia. Nos acercamos a la magia como una buena canción que llega a tu corazón». Señala la motocicleta que salta del iPad como ejemplo. «Es realmente una historia sobre cómo nuestro padre falleció demasiado temprano. Es algo con lo que todos tratan y le damos un giro mágico. Queremos ser realmente auténticos y hablar sobre emociones y sentimientos con los que la audiencia se relaciona».

Lo que no verá en un show de Ehrlich Brothers, dicen, es un cliché. «Nunca hemos cortado a una chica por la mitad o hemos hecho que una niña desaparezca de algunas cajas», promete Christian. Agrega Andreas: «¿Cuál es la razón para tener una chica hermosa en el escenario solo para que desaparezca? No, realmente se trata de la historia y de mostrar una ilusión tras otra. Tanto que la gente no puede creer que el programa sea dos horas, se siente mucho más corto».

Los hermanos pasan años trabajando en sus ilusiones: hay uno que esperan debutar el próximo año en el que se han centrado desde 2019. Y han pasado de construir trucos a pequeña escala en el taller de su padre para emplear a 40 personas que construyen y calculan la mecánica. Andreas admite que la fase de lluvia de ideas implica que se les ocurran «algunas cosas locas» y aproximadamente el 5% de esas ideas evolucionan en ilusiones reales.

Por supuesto, hay peligros con ilusiones tan masivas. A principios de este año, durante un ensayo, el cabello de Andreas se incendió cuando se movió demasiado cerca de un lanzallamas: el video del incidente está en línea y la pareja pudo bromear sobre su «nuevo peinado». En 2016, el truco de la motocicleta salió mal, haciendo que Andreas cayera y se rompiera las costillas. En ambos casos, los hermanos continuaron con sus espectáculos.

Es humorístico escuchar que la pareja considera que los shows estadounidenses son «más pequeños», ya que los teatros promedian más alrededor de 4,000 asientos que decenas de miles. También estiman que se reducirán a seis camiones de sus 30 habituales. «Necesitamos ser un poco más pequeños porque tenemos muchas de nuestras propias ilusiones. [at home]», Explica Chris. Y algunos, como su Angel of Death Illusion, pesan unas cinco toneladas. Pero todavía está listo para ser un espectáculo masivo.

La pareja ha entretenido al público de todo el mundo en sus shows, y se inspiró a recorrer Estados Unidos después de recibir comentarios consistentes que el programa traduciría a los Estados Unidos. «Para nosotros, siempre fue una pregunta: ¿es un espectáculo alemán o un programa que funciona a escala internacional?», Dice Christian. «Y muchas personas de Estados Unidos nos dijeron que teníamos que venir, que sería una gran fiesta. Así que nos motivó a intentarlo. Y creo que a la gente le encantará. No hay nada especialmente alemán al respecto».

La gira de 10 ciudades comenzará en Washington, DC, y hará paradas en Pittsburgh, Newark, Las Vegas, San José, Phoenix, Anaheim, San Diego, Tucson, Arizona y Arlington, Texas, dando a la pareja algún tiempo para verificar las vistas como una corona de televisión alemana documentará el Tour. Cuando se les preguntó si verán Disneyland en su pierna de Los Ángeles, y Chris bromea: «Vamos a hacer que desaparezca para que todas las personas vengan al espectáculo solo por un día».

Una parada que están particularmente esperando es Las Vegas. «Será un gran placer ver a algunos de nuestros colegas allí y también ver los programas», señala Christian. «Aunque estoy decepcionado, me perderé a los Backstreet Boys. Soy un gran admirador».

Para fechas y boletos de gira, visite ehrlich-brothers.com/en/