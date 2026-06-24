Dungeon Masters Temporada 2: Arcana desatada, fecha de lanzamiento

El creador de “Dungeons & Dragons”, Wizards of the Coast, ha establecido el tema para la próxima segunda entrega de su serie de televisión “Dungeon Masters”.

A partir de su estreno el 8 de julio en YouTube, la segunda temporada de nueve episodios del programa real de Dungeons & Dragons presentado por Jasmine Bhullar incluirá “Arcana Unleashed”, una campaña que se lanzará próximamente y ambientada en The Forgotten Realms de D&D.

Junto con Bhullar (“DesiQuest”, “Dimension 20”) como Dungeon Master, la nueva temporada estará protagonizada por los miembros recurrentes del reparto Mayanna Berrin (“Dispatch”, “StoryQuest”), Christian Navarro (“13 Reasons Why”, “Forgotten Realms: Tears of Selune”), Neil Newbon (“Baldur’s Gate III”) y Devora Wilde (“Baldur’s Gate III”) mientras juegan en una nueva campaña de D&D.

Según la descripción de Wizards para el arco 2 de «Dungeon Masters» con el tema «Arcana Unleashed»: «Nuestros héroes, agentes mágicos de la Orden de la Novena Pluma, son arrojados a la extensión letal del desierto de Anauroch: un páramo destrozado que aún irradia la magia catastrófica de la caída de Netheril. Una barrera frágil y reluciente es todo lo que se interpone entre Faerûn y los horrores arcanos enterrados bajo las dunas, y está fallando. Pero el desierto en sí es todo menos tranquilo. Los Portadores del Amanecer Cósmico buscan derribar la barrera en pos de su propia visión, mientras que los Magos Rojos de Thay maniobran en las sombras, hambrientos de apoderarse del poder arcano que hay dentro. Como si eso no fuera suficiente, el desierto mismo parece decidido a matarlos.

Para la temporada “Arcana Unleashed”, los personajes del elenco (imágenes mostradas a continuación) incluirán a Sailor, un monje guerrero Aasimar de las artes místicas (Newbon); “Princesa” Hobnip, una arquera arcana Goliat (Wilde); Cadmus Pennypetal, un mago transmutador humano (Navarro); y Sapphira Horayas, una bruja de vestigios de los altos elfos (Berrin).

En el avance del arco 2 de “Dungeon Masters”, que los lectores pueden ver a través del video de arriba, Bhullar presenta el nuevo mundo a su elenco.

La primera temporada de “Dungeon Masters” se lanzó en abril en YouTube en medio del apogeo de la popularidad del contenido de juego real de D&D, incluido “Critical Role” y “Dimension 20” de Dropout, pero se diferenció por ser la única serie creada por los titulares de licencias oficiales de D&D. Ese primer arco se basó en “Ravenloft: The Horrors Within”, que se lanzó poco después de que “Dungeon Masters” se estrenara. “Arcana Unleashed” se publicará en septiembre, tras la emisión de esta segunda temporada.

Wizards of the Coast ha confirmado que dos entregas más, los Arcos 3 y 4, de “Dungeon Masters” se lanzarán antes de fin de año, y esos temas se anunciarán más cerca de su debut.