¿Dunder Mifflin se cerró? ‘El documento’ explica ‘la oficina’ destino

Como la nueva serie Peacock «El papel«Se abre, aprendemos algunas cosas sobre el destino de Dunder Mifflin, el negocio de papel en el corazón de»La oficina. » Una secuela de «The Office» «El papel» se abre Con algunas en las notas de la pantalla: «En 2005, un equipo documental comenzó a filmarse en una compañía de papel en Scranton, Pensilvania. Siguieron a los trabajadores en una oficina promedio, tratando con nuevas reglas de comportamiento laboral y los altibajos de sus vidas personales. Veinte años después, regresaron».

Lo que esos documentistas encontraron al revisar el Parque Empresarial Scranton fue Vance Refrigeration (el negocio de al lado de Dunder Mifflin, como los fanáticos de «The Office» recuerdan bien), así como los negocios «uno y láser», «Ruben’s» y «Kavala». Pero aparentemente ya no en ese edificio: Dunder Mifflin.

Fue entonces cuando las cámaras se encuentran con el propietario de Vance Refrigeration Bob Vance, interpretado por Robert R. Shafer. «Dunder Mifflin», recuerda Bob, quien se casa con el trabajador de Dunder Mifflin Phyllis (interpretado por Phyllis Smith) en la temporada 3 de «The Office». «Sí, se han ido por un tiempo. Phyl y Stanley [Leslie David Baker] mantenerse en contacto. Ambos tenemos Schnoodles. Perros impresionantes. Aparte de eso, el único y hecho chicos están bien. Menos drama, eso es seguro «.

Ahí es cuando aprendemos uno y que hizo láser se ha hecho cargo de la antigua oficina de Dunder Mifflin. Vance apunta útilmente al sitio web de la Cámara de Comercio de Scranton, que mantiene una lista de cada negocio que está cerrado en los últimos diez años. Según el sitio, Dunder Mifflin fue comprado por un negocio llamado Enervate en Toledo, Ohio, en 2019.

«Así es, recuerdo que preguntaron si Phyllis quería mudarse a Toledo», dice Vance. «¡Ja! Deja Scranton para Toledo? Hazme reír».

Enervate vende productos hechos de papel, incluidos los suministros de oficina, papel de limpieza, como el tejido del baño y los protectores de los asientos del inodoro, y los periódicos locales. Los documentales se dirigen a Toledo a los intentos de Chronicle Enervate de revivir el bullicioso periódico Toledo Truth Teller, y están allí el primer día del nuevo editor en jefe del periódico, Ned Sampson (interpretado por Domnhall Gleeson).

Pero las cámaras también atrapan una cara familiar: Oscar Martínez (Interpretado por Oscar Nuñez), quien realmente tomó enervado en la oferta de reubicarse a Toledo. Sin embargo, no esperaba que las cámaras, y pronto se entere de que la exención que firmó en 2005 en Dunder Mifflin se filmara a perpetuidad, incluso como una nueva elenco de personajes está filmado en el cajero de la verdad.

Entonces, ¿qué pasa con Dunder Mifflin? ¿La compañía de papel todavía existe, incluso si su oficina de Scranton está cerrada? «The Office» y «The Paper» Creator Greg Daniels Admite que estaba un poco desconcertado por la cantidad de reporteros y críticos que lo interrogaron en el destino de Dunder Mifflin, por lo que lo mantiene un poco turbio por ahora.

«No es que ya no haya más, es solo que ya no están en la ubicación de la sucursal de Scranton», señala Daniels. «Oscar todavía funciona para Dunder Mifflin y en el set de ‘The Paper’, hay cajas de Dunder Mifflin Paper. Como compañía, es solo parte de esta compañía más grande llamada Enervate Now».

Entonces, Dunder Mifflin todavía existe, es solo que la sucursal de Scranton se ha cerrado.

«O se movió», dice Daniels. «No está claro. No está en el mismo edificio, no lo sé. Creo que hay algún valor decir: ‘Oye, esto no es eso, no sigas pensando que vas a conseguir eso’. Este espectáculo tiene que vivir o morir por sus propios méritos «.

En otras palabras, «The Paper» vive en el universo de «The Office», pero no es un reinicio. Sin embargo, Daniels no está cerrando por completo la idea de regresar al elenco original algún día. «Si alguien más algún día dirá: ‘Sabes qué, Rainn Wilson y yo tenemos una idea maravillosa para algo’, no quiero cerrar la puerta de los proyectos de nadie más de manera definitiva», dice Daniels. «Pero, creo que nuestro final de ‘The Office’ estaba cerrando la puerta del Dunder Mifflin, todo el mundo recuerda. Y a la gente parece gustarle el final. No es como si fueran como, ‘oh no, van a Texas. ¡Todo está arruinado!'»

«The Paper» ahora está transmitiendo los 10 episodios de la temporada 1 en Peacock.