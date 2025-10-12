Dulu Frank De Boer, Kini Patrick Kluivert

Jacarta – Presidente General del PSSI, Erick ThohirDe nuevo tuvo que tragar el trago amargo con el técnico holandés. Después de su fracaso juntos Frank De Boer De Inter de Milán Hace unos años, ahora un destino similar lo tocó en Selección Nacional de Indonesia a lo largo de Patricio Kluivert.

Kluivert no pudo llevar al equipo de Garuda a la Copa del Mundo 2026 después de que Indonesia perdiera 0-1 ante Irak en el partido del Grupo B de la cuarta ronda de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 en la zona asiática en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el domingo (10/12/2025) temprano en la mañana WIB.

Derrota que entierra la esperanza

El único gol del centrocampista iraquí Zidane Iqbal en el minuto 75 determinó el fin del sueño de Indonesia de aparecer en la Copa del Mundo por primera vez desde 1938. Aunque parecieron lo suficientemente valientes y fueron capaces de crear varias oportunidades, Indonesia no logró penetrar la estrecha defensa iraquí.

Esta derrota fue la segunda de Indonesia en el Grupo B, tras perder anteriormente por 2-3 ante Arabia Saudita. Con estas dos derrotas, Indonesia cayó al final de la clasificación sin puntos, lo que provocó que su avance se detuviera en la cuarta ronda.

Deja Vu Erick Thohir y el entrenador holandés

Para Erick Thohir, esta no es la primera vez que se enfrenta al fracaso con un técnico holandés. Cuando Erick asumió la presidencia del Inter de Milán en 2016, también confió su equipo a Frank De Boer. Sin embargo, la colaboración terminó amargamente: De Boer fue despedido después de sólo 85 días al mando debido a una serie de malos resultados en la Serie A.



Entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert

Ahora, siete años después, un escenario similar se repite en la selección nacional de Indonesia. Patrick Kluivert, la leyenda holandesa que llegó con gran reputación, tampoco estuvo a la altura de las expectativas del público. Las grandes esperanzas de que Indonesia pudiera competir al más alto nivel en Asia terminaron en decepción.

De Brunéi a Jeddah: un largo viaje

De hecho, los pasos de Indonesia en las eliminatorias para el Mundial de 2026 comenzaron con pleno optimismo. Bajo la dirección de Shin Tae Yong, Garuda pareció fuerte al eliminar a Brunei Darussalam en la primera ronda con un gran global.

Después de eso, Indonesia mostró una actuación prometedora en la segunda ronda, eliminando a Vietnam y Filipinas, y avanzando a la tercera ronda por primera vez en la historia.