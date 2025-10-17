Dulces saludos del ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, al presidente Prabowo, cuyo cumpleaños es hoy

Jacarta – Hoy viernes 17 de octubre de 2025 presidente Prabowo Subianto cumple 74 años. En el momento en que se hacía mayor, varias figuras y familiares cercanos de Prabowo aparecieron para darle sinceros saludos y oraciones. Una de las figuras que también felicitó fue el Ministro de Hacienda, Antiguo Yudhi Sadewa.

A través de su cuenta de TikTok @ Purbaya Yudhi Sadewasubió un retrato de Prabowo con una bandera roja y blanca como fondo. En la foto también incluyó las breves palabras «Feliz 74 cumpleaños Prabowo Subianto, Presidente de la República de Indonesia – Ministro de Finanzas de la República de Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa».

La carga también está equipada con música de fondo de Feliz Cumpleaños de la banda Jamrud. A través de esta carga, el Ministro de Finanzas Purbaya también transmitió un dulce mensaje al presidente de Indonesia.

«Feliz 74.º cumpleaños, señor presidente @prabowosubianto08. Continúe siendo un líder firme, sabio e inspirador», escribió el Ministro de Finanzas en su cuenta de TikTok, citado el viernes 17 de octubre de 2025.

El ministro de Finanzas, Purbaya, también incluyó oraciones por el presidente. Oró para que la persona número uno en este país siempre fuera protegida por el Creador al liderar la nación indonesia.

«Que Allah SWT siempre dé fuerza y ​​protección al señor presidente para llevar a Indonesia a alcanzar sus ideales de convertirse en una nación avanzada, justa y próspera», escribió.

También rezó para que a sus 74 años el Presidente siempre esté sano.

«Señor Presidente, tenga siempre salud y éxito», escribió Purbaya.

De repente, la carga del Ministro de Finanzas Purbaya se vio inmediatamente inundada de comentarios de los internautas. No pocos internautas también expresaron oraciones y esperanzas por el presidente Prabowo en su cumpleaños de hoy.

«Gracias por nacer en este mundo, padre, gracias por luchar por la República de Indonesia, aunque todavía hay mucho por hacer. Sé siempre feliz, padre, vive mucho tiempo y siempre sé protegido por Allah SWT. Amén», dijo otro.