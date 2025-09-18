Dulces recuerdos de Maung Bandung contra el finalista ACL 2

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung comenzará su trabajo en el Grupo G AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025/2026 enfrentando Marineros de la ciudad de león. El partido de apertura se llevará a cabo en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), el jueves 18 de septiembre de 2025.

Esta reunión no es la primera para ambos equipos. La temporada pasada, Persib y Lion City se habían enfrentado dos veces en la fase del Grupo ACL 2. Como resultado, Persib pudo registrar una victoria dramática y un empate.

Reunión de récord PersiB vs Lion City Sailors

24 de octubre de 2024 – La celebración ‘

Persib Bandung 1-1 Lion City Sailors

Persib ganó primero a través de los goles de Tyronne del Pino (43 ‘) antes de que Bailey Wright igualara (49’). El partido estaba caliente con dos cartas rojas: Dimas Drajad (Persib, 51 ‘) y Bart Ramselaar (Lion City, 90+7’).

Persib Player, Tyronne del Pino recibió un escolta de Lion City Sailors cuando iba a abrir un tiro (Dok 2024 Confederación de Fútbol Asiático) Foto : Viva.co.id/dede iDrus (Bandung)

7 de noviembre de 2024 – Estadio Jalan Besar, Singapur

Lion City Sailors 2-3 Persib Bandung

Lion City tenía una ventaja de 2-0 a través de Shawal Anuar (9 ‘) y Maxime Lestienne (23’). Sin embargo, Persib hizo un regreso extraordinario a través de goles de David da Silva (82 ‘), Mateo Kocijan (90+3’) y Tyronne del Pino (90+5 ‘).

La reunión de los dos equipos siempre presenta una alta tensión. Lion City ha demostrado ser capaz de parecer agresivo desde el comienzo de la pelea, mientras que Persib se sabe que es difícil hasta el último minuto. La victoria de regreso en Singapur es una prueba de la mentalidad de Maung Bandung, que no es fácil de rendir.

Sin embargo, Lion City sigue siendo peligroso. El club singapurense logró avanzar hasta el ACL 2 final la temporada pasada (2024/2025), mostrando su calidad y consistencia a nivel asiático.

Nuevo prueba para PERSIB

Jugar en casa es ciertamente una ventaja para Persib. El soporte de Bobotoh en GBLA puede ser energía adicional para repetir resultados positivos. Sin embargo, PERSIB debe ser consciente del inicio rápido de Lion City y mantener la concentración completa para no perder puntos en el partido grupal inaugural.

En la cabeza a la cabeza, Persib es delgada con una victoria y un empate. La reunión en ACL 2 esta temporada será un determinante de si Maung Bandung puede reiterar el dominio, o incluso los marineros de Lion City pueden vengarse de los resultados de la temporada pasada.