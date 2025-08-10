Italia, Viva – A NOSOTROS Sassuolo Calcio anunció oficialmente el reclutamiento del defensor central Jay idzes De Venezia a través de cargas en las redes sociales. Idzes apareció usando la camiseta de la jaula verde-negro de Sassuolo con una amplia sonrisa y una bienvenida «Bienvenido a Jay» acompañado de emoticones de corazones negros y verdes, lo que implica el gran entusiasmo del club por su presencia.

Perfil de carrera y récord

Carrera temprana y nacida: Jay Noah Idzes nació en Mierlo, holandés, 2 de junio de 2000. Persiguió una carrera profesional en el FC Eindhoven (2018-2020, 57 apariciones, 0 goles, 10 láminas limpias), después de las águilas de la adelante adelante (2020-2023, 93 apariciones, 3 objetivos, 38 Nirbobol).

Venezia FC: Unirse a 2023, hasta marzo de 2025, Jay ha registrado 57 apariciones, 5 goles y 16 hojas limpias para Venezia. En la temporada 2024-2025, incluso se confiaba en el capitán del club.

Lograr un hito: el 25 de agosto de 2024, Jay anotó la historia como el primer jugador indonesio en aparecer en la Serie A cuando debutó contra Fiorentina: jugó 68 minutos con un récord de 58 toques, 3 liquidación, 1 intersep y 1 tackle. Los medios italianos también destacaron su calidad: «Muy interesante, también se destaca en el área de penalización del oponente». .

Gait en Equipo nacional indonesio

Naturalization & International debut: Jay officially won an Indonesian passport as of December 28, 2023 and began to defend the Red and White after the federation process was completed in early 2024. His debut occurred on March 21, 2024 in the 2026 World Cup qualifying match, where he appeared solid in the back line and saved the game in a crucial minute to ensure a 1–0 victory over Vietnam at SUGBK, which was witnessed by thousands of Supuestadores de Garuda.



Jay Idzes, Indonesia vs China en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

Primer gol y liderazgo: en la segunda reunión contra Vietnam, Jay anotó su primer gol: su singularidad lo convirtió en un ex goleador a nivel internacional. Más tarde fue confiable como el capitán del equipo nacional desde la tercera ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial. Hasta marzo de 2025, había recolectado 11 gorras y 1 gol para Indonesia.

Estilo e impacto del juego: Jay parece impresionante: asintiendo, directamente, disciplinado, a menudo avanza para abrir el espacio, y convertirse en una figura importante en la distribución de bolas y duelos de aire. De hecho, la tasa de los medios locales es muy digno de ser llamado el mejor jugador en su debut.

¿Por qué esta transferencia es tan interesante de leer?

La reunión del mundo: los jugadores con la experiencia de Indonesia-Dutch ahora están listos para brillar en la Serie A con un viaje ambicioso e inspirador de Sassuolo-Representamiento.

Llegue a dos historias a la vez: los primeros jugadores indonesios en la Serie A, y el primer defensor que marcó goles internacionales para Red and White, un doble récord extraordinario.

Perfil de jugadores y estadísticas difíciles: Stand Standing Alto 1.90 DC, Capitán en clubes y equipos nacionales, distribución de pelota ordenada, sólidos en defensa -Nuevos ídolos esperados en su propio país.