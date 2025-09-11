





Pregunta del cuestionario: ¿Qué país asiático logró su primer? Partido de prueba ¿Victoria en el mismo terreno en el que jugaron su prueba inaugural? Respuesta: Sri Lanka.

En este día, hace 40 años, los isleños, liderados por Duleep Mendis, vencieron a India por 149 carreras para obtener su victoria de prueba de soltera en el P Sara Oval de Colombo, su terreno de debut de 1982. Los Sri Lankans llegaron a su primera victoria después de 13 pruebas anteriores, que incluyeron ocho pérdidas (cuatro a Nueva Zelanda, dos a Pakistan, uno a England y Australia).

No fue el mejor momento para la India en el cricket de prueba. No habían ganado una prueba desde que vencieron a Inglaterra en Mumbai en diciembre de 1984. La fiesta del Tour en Sri Lanka para la serie de pruebas de tres partidos fue dirigida por Kapil Dev, asumiendo el cargo de Sunil Gavaskar, quien decidió no liderar la India después del Campeonato Mundial de Cricket en Australia a principios de año. De hecho, la racha de prueba sin victorias de la India solo terminó en Inglaterra al año siguiente.

India voló a Sri Lanka, en las palabras del escritor Ayaz Memon, en «Wings of Hope». Memon, que cubrió la gira para la revista Mid-Day y Sportsweek, escribió: “Su [Sri Lanka’s] El bateo es bastante fuerte, con Mendis, [Roy] Dias, [Sidath] Wettimuny, Amal Silva, [Ranjan] Madugalle y [Arjuna] Ranatunga, jugadores emocionantes y experimentados. Su boliche parece un poco delgado, basado en el ritmo medio. Pero son capaces de surgir una sorpresa o dos ”. Gavaskar bateó en el orden medio, mientras que el debutante Lalchand Rajput y K Srikkanth abrieron las entradas en la primera y segunda prueba cuando Gavaskar fue preguntado por el editor de noticias de Sportsweek, Javed Akhtar en una entrevista previa a la entrega de si abriría las entradas en la gira de Sri Lank, el último periodista recibió una respuesta sorprendente: «Pienso en esta pregunta a esta pregunta. En lo que a mí respecta, abriré puertas, ventanas, tiendas, seminarios y, por supuesto, botellas «.

La primera prueba se realizó en el cingalés Deportes Club en Colombo, donde India se retiraron por 218 después de ganar el sorteo. Spearhead Ashantha de Mel envió a cinco bateadores indios, mientras que los compañeros de marineros Rumesh Ratnayake y Saliya Ahangama representaron dos cada uno. Gavaskar se quedó sin 51. Sri Lanka respondió con 347, impulsado por 103 de Ranjan Madugalle y 111 por Ranatunga.

Rajput obtuvo una doncella medio siglo en las segundas entradas de la India, y Vengsarkar se quedó sin socios para un imperioso 98 no fuera. Establecido para anotar 123 para la victoria, los anfitriones terminaron la prueba con 61-4. La victoria habría sido suya, si no hubiera sido por una sesión perdida el día cinco debido a la lluvia.

La segunda prueba comenzó en dos días. Esta vez, los anfitriones ganaron el lanzamiento y, a diferencia de sus oponentes en la prueba anterior, prosperaron primero. Sus héroes de bateo resultaron ser el abridor de siglo Amal Silva, One-Drop Madugalle (54), Roy Dias (95) y Mendis (51). Era el segundo cien del abridor zurdo Silva en tres pruebas. El wicketkeeper iluminó el año anterior con un siglo en las segundas entradas de Sri Lanka en la sede de cricket a pesar de los calambres soportados.

Los tres marcapasos de Sri Lanka estaban nuevamente, esta vez, Ratnayake empacó 4-76 cuando India se dobló para 244. La joven Aravinda de Silva (75) y los Dias (60 no fuera) se pusieron en 132 para el tercer wicket como India se les dio un objetivo de 348. Después de los 78 de Kapil, los siguientes esfuerzos de los indios fueron 25 cada uno por Srikkanth y Mohammed. Ratnayake obtuvo cinco, ayudando a jugar a la India para 198.

Kapil creía que India podría ganar para obtener la línea de puntaje de la serie en incluso Keel. Después de que India terminó el día cuatro con 16-0, el capitán le dijo a Mudar Patherya de la revista Sportsworld: «Vamos a ganar este partido, está bien. Esperas, ven a verme mañana; luego dime». Desafortunadamente para los visitantes, el optimismo de su capitán no se eventuaron en detener a los luchadores srikans. Un puntaje de almuerzo de 63-3 empeoró. Las decisiones arbitrarias que enviaron a Srikkanth (25) y Vengsarkar (0) fueron dudosas, y el capitán habló sobre ellos, así como la pierna de Sadanand Vishwanath, antes a Ahangama para un pato. Kapil fue el último hombre en partir, atrapado y jugado por un Ratnayake de buceo. «Su mejor día en el deporte», escribió Patherya, señalando que los anfitriones vencieron a un lado que tenía una experiencia acumulativa de 367 pruebas, en comparación con los 86 de Sri Lanka.

El tercero y prueba final En Kandy se dibujó y, por lo tanto, Sri Lanka ganó su serie inaugural en casa contra India 1-0. Para Ranatunga, quien llevaría a Sri Lanka a su triunfo de la Copa Mundial de 1996 11 años después, esta serie fue fundamental para su crecimiento. En una entrevista al destacado periodista de Sri Lanka, Rex Clementine, Ranatunga reveló: “Uno de los momentos más apreciados de mi carrera fue obtener el wicket de Sunil Gavaskar [in the second Test]. Estaba perplejo. Me han dicho muy raramente que estaba perplejo en su carrera. Era uno de mis héroes de cricket. Era una serie muy disputada, y en un momento, lo atrasé. Me gustaba meter debajo de la piel de los oponentes. No se ofendió. De hecho, al final de la serie, me llevó al presidente de nuestra junta, el Sr. Gamini Dissanayake y le dijo: ‘Cuidar a este niño. Va a cambiar la fortuna de tu cricket. «

Gavaskar tenía razón. Y aquellos Sri Lanka involucrados en esa serie de 1985-86 contra India no sufrirán lapsos de memoria sobre la victoria del 6 al 11 de septiembre en su oval.

