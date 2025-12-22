Dulce final desde Tailandia, el último grupo de atletas indonesios llegó después de imprimir una historia de 91 medallas de oro

Bangkok, LARGA VIDA – Larga lucha contingente indonesio De Juegos del MAR 2025 Tailandia finalmente está completamente terminada. El último grupo de atletas rojiblancos llegó a Indonesia el domingo 21 de diciembre de 2025 por la noche, trayendo orgullo en forma de una fila de medallas de varios deportes.

El grupo final estaba formado por atletas y dirigentes de los deportes modernos de pentatlón, patinaje sobre hielo y natación en aguas abiertas. Aterrizaron en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, Tangerang, y fueron recibidos directamente por el Secretario del Ministerio de Juventud y Deportes de la República de Indonesia, Gunawan Suswantoro.

En nombre del Gobierno y del Ministerio de Juventud y Deportes, Gunawan expresó su mayor agradecimiento a los atletas que han enorgullecido a la nación en el evento deportivo más grande del Sudeste Asiático.

Gunawan enfatizó que cada medalla que trajo a casa fue el resultado del arduo entrenamiento, sacrificio y larga lucha de los atletas durante el período de preparación hasta la competencia.

El equipo de tenis masculino de Indonesia ganó la medalla de oro de los SEA Games 2025 Foto : Instagram @timindonesiaofficial

También expresó su agradecimiento por la dedicación de los atletas que han proporcionado los mejores resultados a Indonesia, al tiempo que enfatizó que este logro es una prueba de la coherencia del desarrollo deportivo nacional.

El pentatlón deportivo moderno es uno de los que más medallas aporta en este último grupo. La deportista Dea Salsabila Putri logró presentar uno no una medalla. Además, Farras Satrio, Caroline Andita Bangun y Fadhil Aulia Mufti ganaron tres medallas de plata. Dos medallas de bronce también complementaron los logros de Vera Febrianti y Muhammad Ifsan.

Mientras tanto, el sector del patinaje sobre hielo también ha experimentado un desarrollo significativo. Marva Kayana Putra Firdaus, Kierana Alexandra Laut y Dhinda Salsabila ganaron tres medallas de plata. Marva y Kierana sumaron una medalla de bronce cada una, y Jeremia Wihardja donó otro bronce.

Gunawan espera que estos logros no se detengan en los SEA Games. Según él, este logro debe ser una base sólida para afrontar una agenda más amplia, a saber, los Juegos Asiáticos de 2026 en Nagoya, Japón, y los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Es optimista en que el trabajo duro y la disciplina de los atletas producirán mayores resultados a nivel asiático y mundial si se siguen manteniendo y mejorando.