¡Dulce fin de año para el Arsenal! Manténgase alejado del Manchester City después de matar al Aston Villa

Londres, VIVA – Arsenal cerrando el 2025 con resultados impresionantes. Los Gunners parecieron dominantes y lograron masacrar Villa Aston con un aplastante marcador de 4-1 en la semana 19 de continuación primera división 2025/26 en el Emirates Stadium, miércoles por la mañana WIB, 31 de diciembre de 2025.

Lea también: El Manchester United cierra 2025 de manera decepcionante y no logra vencer al equipo interino



Los cuatro goles de la victoria del Arsenal los marcaron Gabriel Magalhaes, Martín Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesús respectivamente. Mientras tanto, el Aston Villa sólo pudo responder con el gol de consolación de Ollie Watkins en los últimos minutos del partido.

Esta victoria fortaleció aún más al Arsenal en la cima de la clasificación de la Premier League con una colección de 45 puntos. Las tropas de Mikel Arteta también lograron mantener la distancia ciudad de manchester quien está en segundo lugar con 40 puntos y solo jugará el partido de la Semana 19 contra Sunderland el viernes (1/2) temprano en la mañana WIB.

Lea también: 7 datos interesantes sobre el fracaso del Chelsea en vencer al Bournemouth a finales de 2025



Por otro lado, el Aston Villa no logró continuar con su tendencia positiva. El equipo de Unai Emery tuvo que frenar su racha de 11 victorias consecutivas y ahora se encuentra estancado en la tercera plaza de la clasificación con 39 puntos, como informa la web oficial de la Premier League inglesa.

Lea también: Un pilar cae, Amorim cambia su cerebro: MU presenta a muchos jugadores jóvenes para enfrentar a los lobos



Desde el primer minuto, el Arsenal se mostró agresivo a pesar de que tuvo que jugar sin varios jugadores clave debido a lesiones, incluido Declan Rice. Los Gunners inmediatamente presionaron y limitaron el espacio del Aston Villa.

La primera oportunidad del Arsenal llegó en el minuto 7 mediante un cabezazo de Viktor Gyokeres, pero el balón aún así se fue por encima del travesaño. El Aston Villa tuvo una oportunidad de oro en el minuto 13 a través de Ollie Watkins, pero el disparo del delantero de la selección inglesa se fue desviado a pesar de estar en posición libre.

El Arsenal siguió dominando el partido con ataques por ambas bandas. Sin embargo, la firme defensa de Villa y su no óptima finalización hicieron que el marcador se mantuviera sin goles hasta el final de la primera mitad.

Al entrar en la segunda mitad, el Arsenal aumentó el ritmo del juego e inmediatamente rompió el punto muerto. El error del portero Emiliano Martínez al anticipar el tiro de esquina de Bukayo Saka fue aprovechado por Gabriel Magalhaes que metió fácilmente el balón en la portería.

Cuatro minutos después, el Arsenal duplicó su ventaja. Martin Odegaard agarró el balón en el medio campo antes de enviar un pase a Martin Zubimendi, quien luego remató con un tiro medido en la esquina derecha de la portería del Aston Villa.