¡Dulce debut! Enea Bastianini ganó el primer podio para KTM

VIVA – carrera Motogp Catalunya 2025 presentó una gran sorpresa al equipo de Red Bull Ktm Tech3. Corredor Origen de Italia, Enea Bastianiniincautado con éxito podio Tercero, además de ser su primer podio en la carrera principal de MotoGP con KTM.

Este momento histórico es aún más especial porque está presente justo después de que el equipo de Tech3 fue adquirido oficialmente por Guenther Steiner, un ex jefe Haas F1 que ahora está en el mundo de MotoGP.



Tim Balap MotoGP Gasgas Factory Racing Tech3

Desde la novena cuadrícula hasta el podio

Bastianini comenzó la carrera desde la novena posición, una situación que generalmente era bastante difícil de penetrar en el podio. Sin embargo, se desempeñó agresivamente desde el principio, manteniendo el ritmo y esperando el momento adecuado para atacar.

El clímax ocurrió en la vuelta 11, cuando Bastianini llevó a cabo una maniobra brillante en la curva 1, superando a un joven conductor sensacional, Pedro Acosta, para ganar la tercera posición. Después de eso, logró mantener su posición en la línea de meta.

La carrera terminó con la victoria de Alex Márquez, seguida de su hermano Marc Márquez en segundo lugar, mientras que Bastianini bloqueó el tercer podio con una diferencia de +5,562 segundos del ganador de la carrera.

El podio está lleno de significado

Aunque solo terminó tercero, este logro tiene un gran significado para Bastianini y KTM Tech3. La razón es que este es el primer podio completo de Bastianini con KTM en la clase Premier (antes de que tuviera un podio en la carrera Brno Sprint).

Además, este impulso estuvo presente en un momento importante: el mismo fin de semana cuando se anunció que Guenther Steiner compró oficialmente el equipo de Tech3. Steiner, quien anteriormente fue famoso en la Fórmula 1 como un personaje extravagante en la serie Drive to Survive, inmediatamente vio a su nuevo equipo en el podio en su debut propiedad.

«Guenther Steiner el afortunado»



Equipo de Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini

Después de la carrera, el antiguo jefe de Tech3, Hervé Poncharal, no pudo ocultar su orgullo. En la entrevista, llamó a Steiner como «un bastardo afortunado», o «The Lucky». La frase se habló en un tono lleno de bromas y calidez, enfatizando cuán especial fue el momento.

Poncharal agregó, este podio se convirtió en «la cereza en la cima» para marcar la transición de la propiedad del equipo. Aunque TECH3 ahora está bajo el liderazgo de Steiner, Poncharal sigue siendo una parte importante de la gestión del equipo y se une para sentir la euforia de este éxito.

Temporada de Bastianini: de la vacilación hasta la prueba concreta

El comienzo de la temporada 2025 no corrió fácilmente para Bastianini. Su apariencia a menudo se considera inconsistente, incluso un signo de interrogación aparece de la gerencia de Tech3 si puede parecer estable con la motocicleta KTM.

Sin embargo, el podio sprint en Brno y terminó quinto en Austria comenzó a responder la duda. Ahora, el podio en Catalunya es la prueba más obvia de que Bastianini puede competir en la parte superior. El gerente del equipo, Nicolas Goyon, incluso mencionó este resultado como una respuesta «grande y clara» a todas las dudas.

Significado estratégico para KTM Tech3

Para KTM Tech3, este podio es una señal positiva para el futuro. Como equipo satelital, a menudo tienen dificultades para rivalizar con el equipo del fabricante. Pero los resultados en Catalunya demuestran que la combinación de motocicletas KTM RC16, manejo sólido de equipo y habilidades de Bastianini puede producir sorpresas.

Además, con la entrada de Guenther Steiner, se espera que Tech3 obtenga nueva energía, tanto en términos de gestión como de apelación patrocinador. Steiner es ampliamente conocido en el mundo internacional del automovilismo, y se cree que su participación lleva a Tech3 a un nivel superior.

Estadísticas de carrera de Catalunya 2025

– Ganador: Alex Márquez

– Posición 2: Marc Márquez (+1,284 segundos)

– Posición 3: Enea Bastianini (+5,562 segundos)

– Maniouver de llave: superar a Pedro Acosta en la vuelta 11, curva 1

– Primera temporada de podio KTM 2025: Bastianini ganó



Illustrati Enea Bastianini Di Red Bull Gasgas Tech3

Podium perdana enea Bastianini con KTM en MotoGP Catalunya 2025 es un registro histórico. Desde el noveno hasta el tercer final, Bastianini demuestra su calidad como un corredor superior.

Este impulso también es más especial con la presencia de Guenther Steiner como el nuevo propietario de Tech3, quien fue inmediatamente apodado «The Lucky» por Hervé Poncharal. Ahora, el próximo desafío para Bastianini y Tech3 es mantener la consistencia y demostrar que el podio en Catalunya no es solo una sorpresa, sino el comienzo de la nueva era de KTM en MotoGP.