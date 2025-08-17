Duke Tobin de Bengals pesa en Hendrickson

Ha pasado un tiempo desde que hemos escuchado algo significativo con respecto al enfrentamiento continuo entre el Bengals de Cincinnati y ala defensiva Trey Hendrickson. Es posible que haya escuchado que no se han llevado bien últimamente.

No ha habido mucho movimiento en el frente de contrato desde que Hendrickson terminó su holdot para convertirse en un apoqueo. Regresó al campamento, pero es No hacer mucho más.

Director de Personal de Jugadores Duke Tobin Fui a SiriusXM NFL Radio esta semana Y sonaba como alguien sin tiros, aunque su título sugeriría lo contrario.

Duke Tobin dice que Hendrickson ama el fútbol

Si los anfitriones esperaban que Tobin diera algunas noticias y diera una idea del impasse del contrato de Hendrickson, estaban extremadamente decepcionados. Tobin parece que solo quiere que todos jueguen bien y se diviertan.

«Tengo un montón de respeto por Trey» Tobin dijo. «Trey es un jugador feroz. Eso es lo que buscamos: no queremos tipos que estén en la periferia. Queremos a los tipos que están en la mezcla, él está en la mezcla. Sé que ama el fútbol. Sé que ama la camaradería en el fútbol, la preparación en el fútbol, la práctica en el fútbol.

«Entonces, todas esas cosas, sé que él ama, y tengo mucho respeto y respeto. Y con suerte, podemos lograr que esto esté activo y en funcionamiento y ayudando a los Bengals de Cincinnati y sus compañeros de equipo ganar juegos. Y puede ayudar».

Gracias, Duke, ¿ahora alguna información sobre el frente del contrato? Honestamente, parece que da su opinión a la propiedad cuando se le pide y luego solo espera que le digan qué hacer. Para ser justos con Duke, debe ser extremadamente frustrante tener su trabajo vinculado a las cuerdas del bolso de Brown. Porque si la defensa apesta y el equipo es malo, no será Mike Brown disparándose.

El ex miembro del Salón de la Fama de los Bengals quiere firmar a Hendrickson

No hay escasez de ex Bengals dispuestos a evaluar la situación de Hendrickson. Esta semana, el miembro del Salón de la Fama Anthony Muñoz se unió al coro de aquellos que desean firmado al líder de sacos de la NFL del año pasado.

«Creo que tienes que firmarlo» Muñoz dijo el miércoles. «Tienes un caótico, caos, más probado en el campo con todos esos capturas. No tenemos uno de esos tipos en este momento. Al menos ninguno de los muchachos ha demostrado hacer eso, por lo que necesitamos firmar a Trey, llevarlo allí y prepararlo para subir por el lago para el primer juego (en Cleveland).

«Y iba a decir, después del mariscal de campo. No sé a quién van a tener como mariscal de campo. Obtuvieron cinco o seis en Cleveland, pero creo que debes firmar. Creo que debes firmar a Trey».

Chad Johnson entiende la propiedad, pero quiere que Trey firme

Chad Johnson fue reclutado por los Bengals en 2001 y estuvo con el equipo hasta 2010. En resumen, él conoce bien a la familia Brown.

«Una cosa que sé sobre la familia Brown: no vas a intimidar a Mike Brown». Johnson dijo hace un par de semanas. «No está sucediendo. Si sus pies están cementados y él dice: ‘Esto es lo que podemos hacer, y esto es lo que podemos pagar’, eso es lo que va a ser. ¿Sabes?

«Y espero, espero, porque defensivamente necesitamos todas las manos en la cubierta. Necesitamos toda la ayuda que podamos obtener. Trey Hendrickson tuvo un año más del año pasado y el año anterior. Me encantaría que se lo compensen como tal».

Observe que Johnson dice «Mike Brown», no «Duke Tobin» o cualquier otra persona. Parece que Tobin está allí para participar cuando puede, pero esta disputa tendrá que ser resuelta por Hendrickson y Brown.