Duh, Delta Spa tiene la excusa de no saber que el terapeuta que murió en un área vacía aún era un adolescente

Jacarta – Fiestas Delta Spa afirmó no saber nada sobre RTA, terapeuta los que murieron en un campo vacío eran todavía menores de edad.

Delta Spa también argumentó que no conocía la diferencia entre los nombres enumerados por RTA en sus documentos de población. Así lo reveló la jefa de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, comisionada adjunta de policía Citra Ayu.

«Delta definitivamente dijo que no sabían si el nombre era diferente, luego resultó que eran menores de edad, dijeron que no sabían», dijo el jueves 16 de octubre de 2025.

Sin embargo, admitió que su partido todavía estaba investigando la confesión de Delta Spa. Especialmente en lo que respecta al proceso de contratación de RTA.

«También necesitamos hacer un estudio en profundidad, si fue ordenado durante el reclutamiento o qué, bueno, eso es lo que tenemos que explorar», dijo nuevamente.

Como se informó anteriormente, la policía metropolitana de Yakarta programó hoy un examen para tres personas. testigo Es importante revelar el caso del fallecimiento de la terapeuta del Delta Spa de iniciales RTA (14).

Los tres testigos procedían del gerente de Delta Spa, personal de contratación y representantes del Servicio de Registro Civil y de Población (Disdukcapil) de Indramayu Regency, de donde se sabe que proviene la víctima.

«Hoy se confirmó que tres de nuestros testigos que invitamos del reclutamiento, luego el gerente a cargo de Delta Spa y de Dukcapil Indramayu también estaban presentes», dijo la jefa de la Unidad de Protección de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, comisionada adjunta de policía Citra Ayu, el jueves 16 de octubre de 2025.

Para su información, una mujer cuya identidad aún no se conoce fue encontrada muerta en un terreno baldío detrás del edificio Tiki en el área de Pejaten, Pasar Minggu, al sur de Yakarta.

Sucedió hoy alrededor de las 05.00 WIB. Este hallazgo fue confirmado por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta, el comisionado adjunto de policía Ardian Satrio Utomo.

«Así es (se encontró el cuerpo de una mujer)», dijo el jueves 2 de octubre de 2025.

Después de una mayor investigación, se sospechó que la víctima era terapeuta. Sin embargo, la policía no especificó dónde trabajaba habitualmente.

«Correcto (terapeuta)», dijo.