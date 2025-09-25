Duffer Brothers en la salida de Netflix, Stranger Things Future

«Cosas más extrañas«Auteurs Matt y Ross Duffer hablaron por primera vez sobre su trato de gran éxito con Supremo el jueves en VariedadLa cumbre de entretenimiento y tecnología en Los Ángeles. En agosto, los Duffers anunciaron que su compañía Upside Down Pictures está dejando a Netflix para un Exclusivo acuerdo de cuatro años con Paramount Para películas, televisión y proyectos de transmisión, y como explicaron los Duffers VariedadMichael Schneider, la decisión dependía de su deseo de lanzar un largometraje en los cines.

«Cuando Matt y yo estábamos hablando de lo que queremos hacer a continuación, realmente llegó a que queríamos hacer una película, específicamente una película original, una gran película original», dijo Ross Duffer. «Y teatral es muy importante para nosotros».

Agregó que no habían buscado un nuevo acuerdo: los hermanos todavía están en la postproducción en la última temporada de «Stranger Things», que se estrena en noviembre. En cambio, Paramount se acercó a ellos, y la perspectiva de la distribución teatral «es lo que realmente nos entusiasmó».

«Es algo con lo que soñamos desde que éramos niños pequeños», dijo Ross Duffer.

Si bien dijeron que específicamente se centrarán en hacer películas originales, Matt Duffer dijo que estarían abiertos a mirar las propiedades existentes dentro del paraguas de Paramount «a los que realmente respondemos». Pero la barra parece ser bastante alta.

«El mercado está tan inundado de IP y, a veces, es como IP que no significa nada», dijo Matt Duffer. «No entiendo eso. ¿Cómo es eso que trae algún valor a algo? Me gusta la IP que fue fallida. Alguien se balanceó y perdió. Entonces tienes la oportunidad de hacerlo correctamente».

Los Duffers enfatizaron que no planean convertirse en productores prolíficos de un gran establo de espectáculos y películas. «No queremos ser como mal robot», dijo Matt Duffer, nombrando la productora de JJ Abrams. «Ross y yo somos incapaces de hacer malabares con tantas cosas». En cambio, quieren emular lo que el co-head de 21 vueltas, Shawn Levy, hizo con ellos cuando acordó producir «cosas más extrañas» en 2015 a pesar de que tenían cero experiencia creando televisión.

«Nos gusta identificar personas realmente talentosas y luego ayudarlos a hacer su visión y luego mantenerse fuera del camino», dijo Matt Duffer.

Upside Down Pictures también desarrollará proyectos de televisión para Paramount que se centran en las «temporadas de ocho a 10 episodios» en lugar de programas de red clásicos para CBS. «Me fatigan viendo temporadas de 20 episodios», dijo Matt Duffer. «No crecimos interesados ​​en nada de eso. Solo vimos películas. Eso es lo extraño que terminamos en la televisión, porque teníamos casi cero interés en la televisión».

En cambio, planean hacer que la serie de eventos se parezca a «Stranger Things». «Si los programas de televisión salen todos los años, está disminuyendo el retorno», dijo Matt Duffer. «Me gusta la acumulación».

Los Duffers se mantienen en el negocio con Netflix con dos nuevas series, «The Boroughs» y «Algo muy malo va a suceder», que se espera que debuten en 2026. («Literalmente acaba de obtener el ‘algo muy malo va a suceder’ fecha de lanzamiento esta mañana», dijo Matt Duffer, aunque se negó a decir cuándo. inminente. Y se espera que los Duffers produzcan un spin-off de «Stranger Things» para Netflix, no como showrunners, pero fueron circunspectos sobre lo que podría ser.

«Solo queremos asegurarnos de que si lo haremos, es algo que estamos muy entusiasmados», dijo Matt Duffer. «Realmente tenemos cuidado con lo que traemos a Netflix. Lo mío es que me enojaré realmente con ellos si transmiten esto?»

En cuanto a la última temporada de «Stranger Things», los Duffers no querían estropear mucho sobre qué esperar, aunque Ross Duffer dijo que el estreno de la temporada se lanzaría directamente a la caza de los personajes de Vecna. «Esto no está pasando por la vida normal, y luego les sucede algo sobrenatural, que es lo que solemos hacer», dijo.

La última temporada se dividirá, con los primeros cuatro episodios que se estrenarán en el Día de Acción de Gracias, los próximos tres en Navidad y el final el 31 de diciembre, una división que los Duffers dijeron que pudieron escribir con anticipación, a diferencia de la división en la temporada 4 que fue necesaria por la pandemia. «El episodio 4 y el episodio 8 son como películas», dijo Matt Duffer. Aunque se apresuró a agregar, «Cada tiempo de ejecución que he visto publicado en línea es inexacto».

Al discutir su proceso de postproducción, Ross Duffer también reveló que lo último que dispararon para «Stranger Things» no incluía a nadie del elenco.

«Tuvimos un primer plano de una lonchera, y no pudimos encontrarla por la vida de nosotros», dijo.

«Es una lonchera GI Joe, y hay una luz roja parpadeante», agregó Matt Duffer. «Pero hay un debate sobre si realmente fue [shot]. Todos en la tripulación creen que lo filmamos y afirmaciones editoriales que no lo hicimos ”.

«Así que tuvimos que regresar y disparar este primer plano», dijo Ross Duffer. «Ese fue el último tiro que disparamos en ‘Stranger Things’, una lonchera en el piso».