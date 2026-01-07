Duelo Napoli vs Hellas Verona

Nápoles, EN VIVO – Está en marcha un partido de la Serie A entre el SSC Nápoles oponerse a Hellas Veronaque se transmitió en vivo ANTV el jueves 8 de enero de 2026 a las 00.30 WIB.

Lea también: ¡En curso! En vivo por ANTV, duelo Fiorentina vs Cremonese, esperando la genial acción de Kang Emil



Este partido forma parte de la semana 19 de la temporada 2025/26 de la Serie A italiana y es un momento importante para los dos equipos que tienen ambiciones diferentes esta temporada.

Napoli: Objetivo para lo más alto de la clasificación

Lea también: ¡En curso! En vivo por ANTV, Emotivo duelo Gasperini Atalanta vs AS Roma



El Napoli llegó a este partido con mucha confianza. Están en un estado de forma impresionante, logrando cuatro victorias consecutivas sin encajar goles en la Serie A, todas con resultados idénticos de 2-0.

Esta tendencia positiva muestra el desempeño estable del equipo de Antonio Conte, que ahora está afianzado en la cima de la clasificación de la liga y tiene la ambición de reducir la brecha de puntos con sus rivales más cercanos.

Lea también: ¡En curso! En directo por ANTV, Jay Idzes lidera la defensa del Sassuolo contra el Parma



La alineación prevista que podría presentar el Napoli incluye una combinación de fortalezas defensivas y ofensivas como:

Milinković-Savić (Portero)

Di Lorenzo, Juan Jesús, Buongiorno, Spinazzola

Lobotka, McTominay, Elmas

Politano, Neres, Højlund

Esta formación muestra que lo más probable es que Napoli juegue de forma agresiva y dominante desde el inicio.

Hellas Verona: difícil desafío en Nápoles

Mientras tanto, el Hellas Verona llega como un equipo que lucha por mantenerse alejado de la zona de descenso. El Verona tiene varios problemas de rendimiento, especialmente en productividad de goles y consistencia defensiva, lo que significa que a menudo experimenta presión cuando juega en la sede del oponente.

Los registros cara a cara (H2H) muestran que el Verona no ha ganado en la sede del Napoli desde 1983, y el Napoli suele tener el control estadístico en los encuentros entre los dos clubes.

Predicciones de puntuación y flujo del partido

Según las predicciones de los analistas, se espera que Napoli siga siendo el gran favorito para ganar este partido. Algunos puntos importantes para las predicciones incluyen:

El Napoli era el favorito para ganar, con grandes posibilidades de controlar el juego desde los primeros minutos.

Predicción del resultado final: Napoli 2-0 Verona o una victoria con una diferencia de goles similar debido al dominio de la defensa del Napoli.

El partido Napoli vs Hellas Verona de la Serie A está en marcha y será retransmitido en directo por ANTV a las 00.30 WIB. El Napoli es el favorito para ganar gracias a su desempeño estable, su ventaja cara a cara y su sólida formación que probablemente sume los tres puntos completos. Mientras tanto, Verona tuvo que trabajar duro para mantener su defensa y esperar oportunidades para marcar un gol.