Duelo mortal en Palembang, uno asesinado y uno gravemente herido

Palembang, Viva – Palembang se sorprendió por un evento sangriento de duelo entre los ciudadanos que todavía eran vecinos. La pelea con un arma afilada tuvo lugar en Lorong Jaya Laksana, Kelurahan 3-4 ULU, el domingo (28/09/2025) por la noche, y mató a un hombre e hizo a otra persona gravemente herida.

La víctima llamada Jaka Somara (34), un residente local, murió con una puñalada en la cabeza, el cuello, el pecho izquierdo, el estómago, a la mano derecha que estaba casi rota. Mientras que un hombre llamado Romli (53), que era sospechoso como un perpetrador, también sufrió heridas de arma blanca en la cintura y las manos. Ambos fueron trasladados al Hospital Palembang Bari, pero la vida de Jaka fue más allá de la ayuda.

Los padres de la víctima, Aswani, afirmaron no saber la causa exacta de la persecución que sucedió a su hijo. Solo mencionó unos días antes de que hubiera una conmoción entre la familia de la víctima y la familia del autor.

«No sé exactamente cuál es el problema. Hace dos días había una pequeña conmoción. Mi hijo también tenía una enfermedad psiquiátrica y había una tarjeta de tratamiento del hospital», dijo Aswani.

Jefe de Seberang Ulu I Palembang, AKP Heri, confirmó el maldito incidente. Según él, la sospecha, mientras que la pelea fue provocada por problemas familiares entre las dos partes.

«Correcto, hay una pelea que hace que una persona muera y otra herida. Se sospechan motivos temporales debido a problemas familiares, porque las víctimas y los perpetradores son realmente vecinos», dijo AKP Heri.

En la actualidad, Romli ha sido asegurado por la policía. Sin embargo, los investigadores todavía están explorando la posibilidad de otros actores involucrados en la persecución.

«El caso aún está bajo investigación, incluidas las acusaciones de que hay otros perpetradores que participaron hasta que la víctima murió», agregó AKP Heri.

Este caso ahora es manejado por la estación de policía de Seberang Ulu I Palembang para más procedimientos legales. (Pebriansyah/Tvone/Palembang)