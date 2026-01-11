Duelo Fiorentina vs AC Milan Serie A, la misión de los rossoneri de quedarse en el Inter de Milán

Florencia, VIVA – El candente partido de la Serie A italiana se presenta esta noche, domingo 11 de enero de 2026, cuando Fiorentina entretener AC Milán en el duelo de prestigio que se vive en directo ANTV. Este partido es crucial para los rossoneri, que tienen la gran misión de seguir pegados Inter de Milán en lo más alto de la clasificación.

El AC Milan llegó a este partido con grandes ambiciones. Los hombres de Massimiliano Allegri realmente necesitan tres puntos más para mantener la presión sobre el Inter de Milán en la carrera por el título del Scudetto esta temporada. La consistencia es clave, especialmente cuando se enfrenta a la Fiorentina, que es conocida por ser dura cuando juega frente a sus propios seguidores.

Mientras tanto, la Fiorentina no quiere ser sólo una molestia. La Viola está decidida a aprovechar la ventaja de jugar en casa para reducir la agresividad del AC Milan. Se prevé que una línea defensiva sólida y un juego disciplinado serán las principales armas de la Fiorentina para reducir el ataque rossoneri.

Este duelo también será intenso en el mediocampo, con ambos equipos apostando por la alta intensidad y las transiciones rápidas. Se espera que el AC Milan parezca eficaz a la hora de aprovechar las oportunidades, mientras que la Fiorentina apunta a los huecos en el juego de ataque del oponente.

El partido Fiorentina vs AC Milan comienza a las 21.00 WIB y se puede ver en vivo solo por ANTV. Este partido es uno de los grandes de la Serie A y es una pena perderse, sobre todo teniendo en cuenta su gran importancia en la cima de la clasificación.

¿Podrá el AC Milan llevarse a casa todos los puntos y seguir con el Inter de Milán, o la Fiorentina logrará frustrar las ambiciones de los rossoneri?