Duelo feroz en Indonesia Downhill Urban 2025 Series 2

VIVA – Campeonato 76 Indonesio Cuesta abajo (IDH) Urban 2025 Series 2 que se celebró en Tegalsari, Semarang, Java central, del 4 al 5 de octubre de 2025, fue exitoso y lleno de acciones extremas.

Un total de 102 descenso mostraron que las agallas arrasan la pista residencial llena de obstáculos desafiantes para terminar en el parque cultural Raden Saleh.

El pico de emoción ocurrió en la sesión final de la clase principal de los hombres, domingo (5/10). El piloto de 76 DH Squad Riders, M. Abdul Hakim, parecía extraordinario y salió como campeones con un tiempo récord de 1 minuto 27.866 segundos.

«Alhamdulillah, estoy muy contento por los resultados de esta serie 2. Mi objetivo es querer ganar porque en la SERIE 1 SOLO POSICIÓN 4. La clave para mi éxito en aprender bien la pista, especialmente al ingresar y salir de la curva. Puede que no haya incorrecto. La velocidad y el carril deben ser correctos, y se atreven a eliminar los frenos en la sección de la escalera y los obstáculos», dijo Hakim.

Juez, o llamado familiarmente Jambol, admitió que la pista de la Serie 2 es la mejor del evento urbano de descenso en el que participó este año.

«En mi opinión, esta es la mejor pista de descenso urbano este año. Amre, velocidad rápida, elevación suficiente, y el obstáculo es completo: hay grandes gotas, mesa, superpolas, saltos dobles, para reducir los callejones que hacen que sea desafiante», dijo.

La apretada competencia se ve claramente desde el resultado final. Pandu Satrio Perkasa (equipo de carreras de Sego Anget) se quedó con fuerza en el segundo lugar con un tiempo de 1 minuto 28.881 segundos, solo un poco superior a Agung PRIO Apriliano (fábrica D-One) que registró 1 minuto 28.882 segundos. ¡La diferencia entre el tiempo entre los raps en la parte superior incluso solo un cabello!

En la clase Men Junior, la acción no fue menos feroz también se presentó. El joven piloto de 76 DH Squad Riders, Dimas Aradhana, parecía consistente y volvió al más rápido con 1 minuto 27.870 segundos, después de liderar la carrera de siembra el día anterior.

«Estoy agradecido de poder ganar nuevamente en Men Junior. Los registros de tiempo final son más rápidos que la carrera de siembra ayer. La evaluación que agregué pedaleo en la última sección de aproximadamente cinco metros. Los resultados fueron satisfactorios y esperamos que pudiera continuar aumentando», dijo Dimas.

Campeonato 76 IDH Urban 2025 Series 2 Compite 12 categorías que van desde hombres Elite, Men Junior, Women Open, Men Youth, hasta varias clases de maestro y deportivo de hombres. Además de la lucha rápida, este evento también presenta un concurso de salto y revive el potencial económico local a través del turismo deportivo que está integrado con la vida de los residentes de Tegalsari.