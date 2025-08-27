Duele tanto

VIVA – Comedia y artistas versátiles, Jaja miharjaOficialmente aceptado otorgar Bintang Budaya Parama Dharma del presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subiantoel martes 26 de agosto de 2025.

Este prestigioso premio fue otorgado como una forma de reconocimiento estatal de la larga dedicación de Jaja en el avance de las artes y la cultura indonesia, especialmente a través de sus obras en el campo de la música y el entretenimiento desde el establecimiento de la orquesta malaya en 1965.

En una ceremonia estatal que tuvo lugar en el Palacio del Estado, Jaja, que ahora tiene 83 años, apareció con un traje negro y una gorra, asistiendo a un evento desde una silla de ruedas.

Un momento conmovedor ocurrió cuando el presidente Prabowo inmediatamente cubrió la estrella dorada de cinco ángulos hasta el cuello de Jaja, acompañado de una palmada palmada sobre ambos hombros y un apretón de manos lleno de significado.

Para Jaja, que tiene el nombre real Sulaiman Miharja, este premio es el pico de orgullo en su carrera que ha estado funcionando durante décadas.

«Sí, esta es la primera vez. El presidente nuevamente lo dio. Estaba realmente orgulloso, estaba enfermo», dijo Jaja Miharja en una entrevista en el área de Tebet, Yakarta, el miércoles 27 de agosto de 2025.

Afirmó apenas contener las lágrimas al recibir el premio.

«En el palacio, las lágrimas se están conteniendo, están saliendo. Gue está llorando», dijo emocionalmente.

Jaja Miharja describe sus sentimientos como una mezcla de felicidad y felicidad.

«Nos llaman gente, muy feliz. Feliz, emoción», dijo.

Para él, este premio no es solo un símbolo, sino un registro histórico invaluable. Tan valioso, Jaja Miharja no estará dispuesto a dárselo a nadie, especialmente para venderlo.

«No volveré a conseguir esto, historia. Esto es si alguien quiere comprar, no lo doy», dijo.

El Bintang Budaya Parama Dharma es un premio otorgado a las cifras que se considera que tienen contribuciones extraordinarias en el avance de la cultura de la nación.

La dedicación de Jaja en el mundo del arte, especialmente a través de la orquesta malaya y varios roles en la etapa de entretenimiento, lo convierte en una de las figuras que merecen este respeto. Este momento no es solo un orgullo para Jaja, sino también la inspiración para que la generación más joven continúe preservando la cultura indonesia.